Eaton, das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, gab heute bekannt, dass es vom 17. bis 22. September zahlreiche Getriebe sowohl für klassische als auch Elektronutzfahrzeuge auf der IAA Transportation in Hannover (Deutschland) ausstellen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240912317655/de/

Eaton to showcase its portfolio of transmissions for internal combustion powered and electrified commercial vehicles at IAA Transportation, September 17-22, in Hanover, Germany. (Photo: Business Wire)

Neue Automatik-Schaltgetriebe für Busse und Lkws mit Verbrennungsmotor

Anfang des Jahres auf dem brasilianischen Markt eingeführt, wurden die neuen Advantor-Baureihen der Automatik-Schaltgetriebe (AMT) für Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren (ICE) konzipiert. Die Advantor-Automatik-Schaltgetriebe nutzen die langjährige Geschichte der Innovation und Zuverlässigkeit in Bezug auf automatisierte Übertragungstechnik von Eaton.

"Die Advantor-Baureihe verfügt über viele Produktmerkmale, die Bus- und Lkw-Hersteller weltweit attraktiv finden werden, insbesondere in Schwellenmärkten wie Südamerika und der Asien-Pazifik-Region", so Marcos Janasi, Business Unit Director, Commercial Powertrain, Eaton's Mobility Group. "Unsere neue Getriebeserie ist auf eine erhebliche Kraftstoffeffizienz und verbesserte Leistung über eine Vielzahl von Fahrzeugbetriebszyklen hinweg ausgelegt und um Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit zu gewährleisten."

Mehrere Versionen von Advantor AMT stehen in den nächsten 24 Monaten zur Verfügung, darunter die Baureihe Advantor-6, die für das Segment der leichten Lkws und Busse entwickelt wurde; die Baureihe Advantor-8, die auf den Markt für mittelschwere Busse abzielt; und andere Versionen, um den Anforderungen des breiteren Marktes für Nutzfahrzeuge gerecht zu werden. Die Advantor-Baureihe nutzt gemeinsame Komponenten, um die Komplexität zu reduzieren, die Wartungsfreundlichkeit zu verbessern und um ein besseres Fahrerlebnis zu bieten.

Zentrale Antriebsübertragungslösungen für Elektrofahrzeuge

Eaton wird auch seine zentralen Antriebsübertragungslösungen vorstellen, die so konzipiert sind, dass sie mit jedem Elektromotor/Wechselrichter/Batteriesystem kompatibel sind und in Zentralantriebsanwendungen eingesetzt werden können, bei denen sich der Elektromotor und das Getriebe an der herkömmlichen Stelle im Fahrzeug befinden. Die Automatik-4-Gang-Elektrofahrzeuggetriebe von Eaton in der Mittellast- und Schwerlast-Ausführung bieten überlegene Leistungen bei Steigungen und Beschleunigung für elektrische Nutzfahrzeuge und gleichzeitig flexiblere Übersetzungsverhältnisse im Vergleich zu Wettbewerbstechnologien. Die kompakte Architektur soll die Systemeffizienz verbessern, um eine größere Fahrzeugreichweite und Batterielebensdauer zu ermöglichen.

Das 4-Gang-Schwerlastgetriebe von Eaton wurde erst kürzlich mit einer 2024 Automotive News PACEpilot Innovation to Watch ausgezeichnet und befindet sich derzeit in Produktion.

Ultrakompaktes Elektrofahrzeuggetriebe sorgt für ein höheres Drehmoment und erhöhte Nutzlast

Abgerundet wird das Portfolio durch das innovative Ultrakompakt-4-Gang-Elektrofahrzeuggetriebe von Eaton, das eine erhebliche Steigerung der Drehmomentdichte,? das Freischalten erhöhter Nutzlast?, eine vergrößerte Reichweite, zusätzliche Verpackungsverfügbarkeit für Batterien und flexible Konfigurationen bietet.

Erfahren Sie mehr über Nutzfahrzeuggetriebe von Eaton oder besuchen Sie uns am Stand B22 in Halle 21 auf der IAA Transportation 2024.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir stellen Produkte für die Bereiche Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie, Handel, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt sowie Mobilität her. Wir lassen uns von unserer Verpflichtung leiten, unsere Geschäftstätigkeit auf integre Weise zu gestalten, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir von den globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung profitieren, beschleunigen wir die Wende auf der Erde hin zu erneuerbaren Energien, arbeiten an der Lösung der dringendsten Herausforderungen der Energieverwaltung und bauen mit an einer nachhaltigeren Gesellschaft für die Menschen von heute und die kommenden Generationen.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit über hundert Jahren an der Börse New York (NYSE) notiert. Wir haben im Jahr 2023 einen Umsatz von 23,2 Milliarden USD erzielt und betreuen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240912317655/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

Tel.: (216) 333-2876 (Mobil)

thomasjnellenbach@eaton.com