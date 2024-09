Cronus Chemicals LLC gibt bekannt, dass das Unternehmen die Bau- und Luftreinhaltungsgenehmigung der Umweltschutzbehörde (EPA) für seine Ammoniakproduktionsanlage in Tuscola, Illinois, erhalten hat ein Meilenstein für die Agrarindustrie. Diese Errungenschaft markiert einen entscheidenden Moment für das Projekt Cronus, das strategisch günstig im Herzen des US-Maisgürtels liegt.

Die Weltklasse-Anlage von Cronus ist in der Lage, die Lebensmittelversorgungskette in den USA und weltweit entscheidend zu beeinflussen. Durch den Einsatz der firmeneigenen Technologie von UHDE Thyssenkrupp Industrial Solutions wird die Anlage 950.000 Kurztonnen Ammoniak pro Jahr produzieren. Die strategisch günstige Lage der Anlage, die von drei zwischenstaatlichen Gaspipelines umgeben ist, sichert den Zugang zu umfangreichen Erdgasressourcen, was zu wettbewerbsfähigen Preisen und betrieblicher Effizienz führt.

"Wir freuen uns sehr, den Erhalt der EPA-Bau- und Luftreinhaltungsgenehmigung bekannt geben zu können. Dies ist ein entscheidender Meilenstein für das Projekt und unser Engagement für die Bereitstellung von zuverlässigem, lokal produziertem Ammoniak", sagte Erzin Atac, CEO von Cronus Chemicals. "Wir gehen davon aus, dass unsere neue Anlage im Herzen der Region mit dem höchsten Verbrauch im Lande den Mangel und die zunehmenden Versorgungssorgen der örtlichen Landwirte und Industriekunden lindern wird."

"Der Eintritt in den US-Markt mit einem Großprojekt wie Cronus Chemicals ist eine große Chance für unsere Familie und die Keytrade AG. Wir sind stolz darauf, Arbeitsplätze für den großartigen Bundesstaat Illinois zu schaffen", sagte Melih Keyman, Vorsitzender und Mehrheitsaktionär von Cronus.

Die Nachfrage nach Ammoniak übersteigt weiterhin das Angebot in den USA, und Illinois ist der größte Verbraucher von landwirtschaftlichem Ammoniak. Das Projekt Cronus zielt direkt auf diese wachsende Nachfrage mit einer jährlichen Produktionskapazität von 950.000 Kurztonnen Ammoniak und positioniert die Anlage als Schlüsselakteur auf den nationalen und globalen Düngemittelmärkten.

"Mit seiner strategischen Position und seiner hochmodernen Technologie unterstützt Cronus Chemicals unsere örtlichen Landwirte durch die Produktion von Ammoniak, einem nachhaltigeren Düngemittel", sagte Gouverneur JB Pritzker. "Diese Entwicklung stärkt nicht nur den Agrarsektor in Zentral-Illinois, sondern ebnet auch den Weg für weitere Innovationen und Expansionen im Bereich der nachhaltigen Düngemittel, die ein wesentlicher Bestandteil des Plans von Illinois für eine grünere Zukunft sind."

"Wir freuen uns, dass Cronus Chemicals diesen bedeutenden Meilenstein erreicht hat", sagte Josh McElravy, der Präsident der Lincoln Land Building Trades Union. "Durch den zwischen den North America Building Trades Unions und Cronus Chemicals unterzeichneten Projekttarifvertrag freuen wir uns darauf, die notwendigen qualifizierten Arbeitskräfte bereitzustellen, um dieses wichtige Projekt zu verwirklichen."

Das Projekt von Cronus Chemicals zeichnet sich nicht nur durch seine Kapazität aus, sondern auch durch seine wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte. Es wird erwartet, dass das Projekt eine attraktive Rendite abwirft, da es von der hohen Preisprämie im Maisgürtel profitiert. Im Gegensatz zu Lieferungen mit langen Vorlaufzeiten von weit entfernten Produzenten wird Cronus sicherere, schnellere und kostengünstigere Just-in-Time-Lieferungen anbieten. Der Erhalt der EPA-Luftreinhaltungsgenehmigung unterstreicht das Engagement des Projekts für ökologische Nachhaltigkeit, die Einhaltung strenger behördlicher Standards und ein verantwortungsvolles Konzept für die industrielle Entwicklung.

