MicroVention, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich neurovaskulärer Innovationen und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Terumo Corporation, gab heute die offizielle Umbenennung in Terumo Neuro bekannt, die ab sofort gilt. Diese Namensänderung steht für ein neues Kapitel in der Entwicklung des Unternehmens, das sich weiterhin der Entwicklung und Vermarktung bahnbrechender Innovationen in der neurovaskulären Versorgung verschrieben hat.

MicroVention wurde 1997 gegründet und 2006 von der Terumo Corporation übernommen. Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung von Technologien, die neurovaskuläre Chirurgen bei der Erhaltung und Wiederherstellung der Gehirngesundheit unterstützen. Als Terumo Neuro ist das Unternehmen in der Lage, sein innovatives Erbe fortzusetzen, indem es sich verstärkt darauf konzentriert, das Wachstum voranzutreiben und die globalen Ressourcen und den Ruf von Terumo zu nutzen.

Carsten Schroeder, President und CEO von Terumo Neuro, kommentierte die Umbenennung: "Diese Umwandlung spiegelt unser Wachstum als Unternehmen und das Vertrauen von Terumo in unsere Zukunft wider. Achtzehn Jahre lang haben wir unsere unabhängige Marke MicroVention beibehalten, und jetzt, als Terumo Neuro, verbinden wir das Beste von MicroVention mit der vollen Stärke und Unterstützung der Terumo-Familie. Unsere Kultur, unser Innovationstempo, unser Fokus auf bahnbrechende Technologien und unsere enge Zusammenarbeit mit Ärzten werden unverändert bleiben."

Er fuhr fort: "Wir werden eine engere Partnerschaft mit Terumo eingehen, eine neue visuelle Marke und eine klarere Markenidentität unter unserem neuen Namen und Slogan "Terumo Neuro: Game-changing Impact" entwickeln. Unsere Strategie geht über unseren Kernfokus auf hämorrhagische und ischämische Schlaganfälle und Zugangslösungen hinaus und umfasst das gesamte Kontinuum der neurovaskulären Patientenversorgung."

Als Terumo Neuro wird das Unternehmen seine enge Zusammenarbeit mit führenden Ärzten auf der ganzen Welt fortsetzen und klinische Erkenntnisse in Technologien umsetzen, die die Ergebnisse für Patienten verbessern. Schroeder betonte, dass die DNA des Unternehmens nach wie vor in der Innovation für ischämische und hämorrhagische Schlaganfälle sowie für den Zugang zu diesen Krankheiten verwurzelt ist, während es gleichzeitig in weitere Bereiche der neurovaskulären Versorgung expandiert.

Über Terumo Neuro (ehemals MicroVention, Inc.)

Unser Ziel ist es, Game-changing Impact-Innovationen zu entwickeln und zu liefern, die das Machbare in der neuroendovaskulären Behandlung neu definieren, um sowohl die ärztliche Praxis als auch die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Terumo Neuro wurde 1997 als MicroVention gegründet und 2006 von der Terumo Corporation übernommen. Das Unternehmen bietet mehr als dreißig Produkte für die Behandlung von zerebralen Aneurysmen, ischämischen Schlaganfällen, Erkrankungen der Halsschlagader und neurovaskulären Fehlbildungen an. Terumo Neuro hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und verkauft seine Produkte in mehr als siebzig Ländern über eine Direktvertriebsorganisation sowie über strategische Vertriebspartnerschaften. Die Produktionsstätten befinden sich in Aliso Viejo, Kalifornien, und San José, Costa Rica. Für weitere Informationen über Terumo Neuro besuchen Sie bitte www.terumoneuro.com.

Über Terumo Corporation

Terumo (TSE:4543) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik und hat sich seit hundert Jahren dem Ziel verschrieben, "Contributing to Society through Healthcare". Terumo hat seinen Sitz in Tokio und beschäftigt weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter, die in mehr als 160 Ländern und Regionen innovative medizinische Lösungen anbieten. Das Unternehmen begann als japanischer Thermometerhersteller und unterstützt seither das Gesundheitswesen. Heute reicht das umfangreiche Geschäftsportfolio von vaskulären Interventionen und kardiochirurgischen Lösungen über Bluttransfusions- und Zelltherapietechnologien bis hin zu medizinischen Produkten, die für die tägliche klinische Praxis unerlässlich sind. Terumo wird sich weiterhin bemühen, für Patienten, Mediziner und die Gesellschaft insgesamt von Nutzen zu sein.

