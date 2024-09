Körperpflegemarken, die 2023 auf Innovation setzen, verzeichnen mit 2,5-mal höherer Wahrscheinlichkeit ein Umsatzwachstum.

20 der 2023 in Europa eingeführten Innovationen entfielen auf die Kategorien Haut- und Haarpflege.

Eine effektive Aktivierung führt zu einer Steigerung der werbegestützten Verkäufe um 20 %.

In der sich ständig weiterentwickelnden Schönheitsindustrie ist es von entscheidender Bedeutung, die Bedürfnisse der Verbraucher zu verstehen und zu erfüllen, insbesondere nach den bedeutenden Veränderungen nach COVID-19. NIQ hat heute seinen Global Beauty Innovation Report veröffentlicht, der von NIQ BASES Innovation Measurement unterstützt wird und einen umfassenden Überblick über den Stand der Innovation und zukünftige Trends in der Schönheitsindustrie in 14 Märkten bietet.

Körperpflegemarken, die 2023 auf Innovation setzen, verzeichnen mit 2,5-mal höherer Wahrscheinlichkeit ein Gesamtumsatzwachstum im Vergleich zu Marken mit stagnierenden oder rückläufigen Innovationsumsätzen. Starke Innovationen ziehen neue Käufer an, schaffen neue Verwendungsmöglichkeiten, rechtfertigen Preisaufschläge und sorgen dafür, dass Marken im Gedächtnis bleiben.

Marken, die starke Produkte liefern, können einen deutlichen Aufschwung verzeichnen, mit einer durchschnittlichen Steigerung des Absatzvolumens von 30 im ersten Jahr im Vergleich zu weniger erfolgreichen Marken. Eine effektive Aktivierung führt zu einer Steigerung der werbegestützten Verkäufe um 20 %, insbesondere wenn kreative Elemente optimiert werden. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, sowohl ein großartiges Produkt zu haben als auch sicherzustellen, dass die Marketing- und Werbemaßnahmen gut umgesetzt werden und bei der Zielgruppe ankommen.

Claire Marty, Vizepräsidentin für globale Kundenentwicklung kommentierte: "Trotz der zunehmenden Vorsicht bei den Verbraucherausgaben sind die Verbraucher weniger bereit, ihre Ausgaben für Schönheitsprodukte im Vergleich zu anderen FMCG-Produkten zu kürzen. 80 gaben an, dass sie beabsichtigen, ihre Ausgaben in diesem Bereich beizubehalten oder zu erhöhen. Die weltweite Beliebtheit der Schönheitsindustrie nimmt weiter zu, wobei die Umsätze der Branche in allen Regionen eine zweistellige Wachstumsrate aufweisen und in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um 300 Milliarden US-Dollar steigen werden."

Bahnbrechende Trends beschleunigen die Innovation in der Schönheitsindustrie:

Sauber und nachhaltig: Der Trend zu sauberen und nachhaltigen Produkten nimmt in der Kategorie der Konsumgüter des täglichen Bedarfs zu und konzentriert sich auf ethische Beschaffung, umweltfreundliche Verpackungen und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. In Südkorea ist "Clean Beauty" zu einem Lifestyle geworden, bei dem die Hersteller auf umweltfreundliche Verpackungen und nachhaltige Produktionsverfahren setzen.

Der Trend zu sauberen und nachhaltigen Produkten nimmt in der Kategorie der Konsumgüter des täglichen Bedarfs zu und konzentriert sich auf ethische Beschaffung, umweltfreundliche Verpackungen und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. In Südkorea ist "Clean Beauty" zu einem Lifestyle geworden, bei dem die Hersteller auf umweltfreundliche Verpackungen und nachhaltige Produktionsverfahren setzen. Fokus auf Inhaltsstoffen: Weltweit kaufen Verbraucher mit einer "Inhaltsstoff-zuerst"-Mentalität ein und priorisieren Produkte anhand der Liste ihrer Inhaltsstoffe. Die Verbraucher interessieren sich sowohl dafür, welche Inhaltsstoffe enthalten sind, als auch dafür, welche nicht. Britische Verbraucher priorisieren Ergebnisse und Wirksamkeit vor Markennamen.

Weltweit kaufen Verbraucher mit einer "Inhaltsstoff-zuerst"-Mentalität ein und priorisieren Produkte anhand der Liste ihrer Inhaltsstoffe. Die Verbraucher interessieren sich sowohl dafür, welche Inhaltsstoffe enthalten sind, als auch dafür, welche nicht. Britische Verbraucher priorisieren Ergebnisse und Wirksamkeit vor Markennamen. Vertrauenswürdiger Berater?: Prominente, Dermatologen und Influencer beeinflussen Schönheitsentscheidungen über soziale Medien. In China übersteigt die Zahl der Key Opinion Leader (KOLs) auf über 20 Millionen und wächst weiter, während 80 der tatsächlichen Verkäufe von lediglich 7 der KOLs stammen.

Prominente, Dermatologen und Influencer beeinflussen Schönheitsentscheidungen über soziale Medien. In China übersteigt die Zahl der Key Opinion Leader (KOLs) auf über 20 Millionen und wächst weiter, während 80 der tatsächlichen Verkäufe von lediglich 7 der KOLs stammen. Personalisierung und Inklusion: Verbraucher bevorzugen zunehmend Marken, die auf individuelle Bedürfnisse eingehen, was zu maßgeschneiderten Erfahrungen wie Haar- und Hauttests führt. Afrokonsum ist das heißeste Thema in Bezug auf Personalisierung und Inklusion in Brasilien, wobei Frauen auf Produkte zur Haarglättung verzichten.

Verbraucher bevorzugen zunehmend Marken, die auf individuelle Bedürfnisse eingehen, was zu maßgeschneiderten Erfahrungen wie Haar- und Hauttests führt. Afrokonsum ist das heißeste Thema in Bezug auf Personalisierung und Inklusion in Brasilien, wobei Frauen auf Produkte zur Haarglättung verzichten. Wellness im Fokus : Verbraucher legen Wert auf ihr Wohlbefinden, was zu einer Nachfrage nach Produkten führt, die die körperliche, geistige und emotionale Gesundheit unterstützen. Die Kosmetikindustrie in Frankreich nutzt die Neurowissenschaften, um Körper und Geist anzusprechen. Luxusmarken entwickeln Produkte, die sowohl das Hautbild als auch das emotionale Wohlbefinden verbessern.

: Verbraucher legen Wert auf ihr Wohlbefinden, was zu einer Nachfrage nach Produkten führt, die die körperliche, geistige und emotionale Gesundheit unterstützen. Die Kosmetikindustrie in Frankreich nutzt die Neurowissenschaften, um Körper und Geist anzusprechen. Luxusmarken entwickeln Produkte, die sowohl das Hautbild als auch das emotionale Wohlbefinden verbessern. Bequemlichkeit und Zugänglichkeit: Direct-to-Consumer-Produkte (DTC) und Schönheitsbehandlungen für zu Hause erfreuten sich während COVID-19 zunehmender Beliebtheit. Dieser Trend setzt sich fort, da elektrische Kosmetik- und Muskelstimulationsgeräte immer beliebter werden.

Luxus für alle: Dieser Trend in der Schönheitspflege spiegelt die zunehmende Verfügbarkeit hochwertiger Produkte zu erschwinglichen Preisen wider. Die Demokratisierung des Luxus wird von innovativen Marken vorangetrieben, die außergewöhnliche Produkte anbieten, die mit hochwertigen Produkten konkurrieren. Verbraucher in Saudi-Arabien legen Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe und sind bereit, besonders für Körper- und Schönheitspflege einen Aufpreis zu zahlen. Eine erfolgreiche Aktivierung in der Schönheitsindustrie hängt von der Synergie zwischen einer überzeugenden Idee und einem robusten Produkt ab, wobei ein Drittel der Neueinführungen im ersten Jahr aufgrund unzureichender Unterstützung scheitert.

FFür weitere Einblicke in Schönheitstrends laden Sie eine Kopie des NIQ Global Beauty Innovation Report herunter und treten Sie dem Beauty Inner Circle bei, um erstklassige Einblicke zu erhalten. NIQ bietet außerdem regelmäßig einzigartige, firmeneigene Einblicke in globale Verbrauchertrends, darunter den neuesten SpendZ-Bericht, der einen umfassenden Überblick über die Ausgabentrends der Generation Z gibt, sowie Consumer-Outlook-Berichte, die Trends, Verhalten und Stimmungen analysieren.

Über NIQ

NielsenIQ (NIQ) ist das weltweit führende Unternehmen für Verbraucherinformationen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und neue Wachstumspfade aufzeigt. NIQ schloss sich 2023 mit GfK zusammen und brachte die beiden Branchenführer mit einer beispiellosen globalen Reichweite zusammen. Heute ist NIQ in mehr als 95 Ländern tätig und deckt 97 des BIP ab. Mit einer ganzheitlichen Einzelhandelsanalyse und den umfassendsten Erkenntnissen über Verbraucher bereitgestellt mit fortschrittlichen Analysen über hochmoderne Plattformen liefert NIQ die Full View.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240912947322/de/

Contacts:

Medien:

Sweta Patra

sweta.patra@nielseniq.com