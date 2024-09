München (ots) -Während der Sommerferien 2024 (21. Juni bis 8. September) registrierte der ADAC auf Deutschlands Autobahnen insgesamt 119.246 Staus. Damit liegt das Staugeschehen mit einem leichten Rückgang von knapp drei Prozent etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt summierten sich die Staus auf 205.323 Kilometer (minus fünf Prozent), das entspricht einer Strecke rund fünf Mal um die Erde. Trotz der geringeren Anzahl stieg die Staudauer um 0,3 Prozent leicht an.Der Freitag bleibt auch in diesem Reisesommer der mit Abstand staureichste Wochenendtag mit knapp der Hälfte (47 Prozent) aller Wochenendstaus. Samstag (26 Prozent) und Sonntag (27 Prozent) liegen von der Staubelastung fast gleichauf. Die ADAC Experten konnten gegenüber 2023 aber eine leichte Verschiebung der Staus vom Freitag zum Sonntag hin beobachten. Im Vorjahr entfielen nur 24 Prozent aller Wochenendstaus auf den Sonntag.Schaut man auf das Staugeschehen je 100 Kilometer Autobahn, so ist die A99 (Autobahnring München) erneut die am stärksten belastete Strecke, gefolgt von der A8 und der A3. Das Wochenende mit der höchsten Staubelastung war das erste August-Wochenende (2. bis 4.8.) mit 3.923 Staus. An diesem Wochenende startete in den bevölkerungsreichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg die zweite Ferienwoche, während in Niedersachsen, Bremen, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Ferien zu Ende gingen. Dahinter folgt das Wochenende 19. bis 21. Juli mit 3917 Staus als Hamburg, Berlin, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in die Ferien gestartet sind.Weitere Informationen finden Sie unter adac.dePressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5863572