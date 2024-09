Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten Satelliten- und terrestrischen Netzwerke, hat erfolgreich einen innovativen IP-Hybriddienst von IntelsatOne für zwei Kontinente bereitgestellt, der Live-Videoinhalte von den legendären Pariser Sommerspielen nahtlos nach Brasilien überträgt.

"Rundfunkanstalten und Programmierer suchen nach zuverlässigen und kostengünstigen Alternativen, um Video-Feeds regional und global bereitzustellen und zu verbreiten, einschließlich prominenter, hochwertiger Inhalte wie die Sommerspiele", sagte Pascale Fromont, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin für Medien bei Intelsat. "Mit seiner Einführung 2023 ist IntelsatOne IP einzigartig darauf ausgelegt, die Reichweite und Flexibilität des Intelsat Global Hybrid Media Network zu erhöhen und den Kunden mehr Optionen für die Videoverteilung und -bereitstellung sowie Backup- und Disaster-Recovery-Systeme zu bieten."

Intelsat demonstrierte IntelsatOne IP als Disaster-Recovery-Service während der zweiwöchigen Sommerspiele in Paris. Um die Live-Video-Feeds an einen brasilianischen Sender zu senden, lieferte Intelsat seinen sicheren und zuverlässigen Transportstrom an den IntelsatOne IP Point of Presence (PoP) in Paris. Von dort aus wurde das Video über das terrestrische IntelsatOne IP-Netzwerk an den Intelsat-PoP in Rio de Janeiro weitergeleitet, wo es an das lokale Produktionsnetzwerk geliefert wurde. Der Kunde berichtete von einer geringeren Latenz und einer höheren Effizienz im Vergleich zum Senden von Inhalten über das öffentliche Internet.

IntelsatOne IP ist vollständig in die hybride terrestrische und satellitengestützte Infrastruktur von Intelsat integriert und bietet eine neue globale IP-Software-Videomanagementebene für ein bestehendes terrestrisches Glasfasernetz. Dadurch erhalten Medienkunden mehr Konnektivitätsoptionen für die Verteilung von Inhalten. Die Vielseitigkeit von IntelsatOne IP ermöglicht es Kunden, Inhalte über eine hybride terrestrisch-satellitengestützte Verbindung zu verteilen und ein Backup- oder Disaster-Recovery-System bereitzustellen.

Das globale Expertenteam von Intelsat konzentriert sich darauf, über das weltweite Next-Generation-Netzwerk und die Managed Services des Unternehmens nahtlose und sichere satellitengestützte Kommunikation für Regierungs-, Nichtregierungs- und Geschäftskunden bereitzustellen. Intelsat überbrückt die digitale Kluft, indem es eine der weltweit größten und fortschrittlichsten Satellitenflotten und Konnektivitätsinfrastrukturen betreibt. So ermöglicht Intelsat es Menschen und ihren Werkzeugen, über Ozeane hinweg zu sprechen, über Kontinente hinweg zu sehen und durch den Himmel zu hören, um zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten steht das Unternehmen für "Erstmaligkeiten" in der Satellitenindustrie im Dienste seiner Kunden und des Planeten. Auf der Grundlage eines Erbes der Innovation und mit dem Fokus auf die Bewältigung einer neuen Generation von Herausforderungen haben die Teammitglieder von Intelsat nun die "nächsten Erstmaligkeiten" im Weltraum im Visier, während sie das Feld aufmischen und bei der digitalen Transformation der Branche eine Führungsrolle übernehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

