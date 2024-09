Waren die Ethereum-Spot-ETFs ein Fehler?

Es kommt einem vor, als wäre es schon Jahre her, als Analysten, Anleger und viele andere sich mit positiven Prognosen über die fantastischen Kurssteigerungen, ausgelöst durch die Ether-ETFs, überschlagen haben.

Der größte Bull Run aller Zeiten wurde damals schon vor seinem Start offiziell ausgerufen und sein Start würde pünktlich mit dem Handelsstart der Ether-ETFs beginnen. In Wahrheit ist das eigentlich noch nicht mal ganz 2 Monate her. Gebracht hat der Handelsstart am 22. Juli tatsächlich etwas. Aber nicht den Bull Run, sondern eine hartnäckige Korrektur, aus der Ethereum bis heute nicht herausgefunden hat. War die Einführung der Ethereum-ETFs also ein Fehler?

(Seit dem Handelsstart der Ethereum-ETFs am 22. Juli befindet sich der Kurs in einer langwierigen Korrektur - Quelle: Tradingview.com)

Schaden die Ethereum-ETFs mehr als sie nützen?

Bislang haben die Ether-ETFs nicht wirklich dazu beigetragen, den Kryptomarkt zu stützen. Im Gegenteil, die dadurch ausgelösten Verkäufe von fast 3 Mrd. US-Dollar aus dem Grayscale Ethereum Trust haben dazu beigetragen, einen der längsten Seitwärtsmärkte auszubilden, die der Kryptomarkt je erlebt hat! Einige Analysten stellen also berechtigterweise bereits die Frage, ob die Ethereum-ETFs mehr Schaden anrichten, als sie praktischen Nutzen für den Kurs von Ethereum bringen.

Tatsächlich haben die ETFs in den letzten Monaten mehrmals starke Serien von Liquiditätsabflüssen hinnehmen müssen. So flossen zwischen dem 29.08. und dem 09.09. jeden Tag Gelder aus den Ether-ETFs ab. Und das war nicht die erste solche Serie. Doch sieht man genauer hin, merkt man, dass die Abflüsse nach wie vor aus dem Grayscale Ethereum Trust stammen. Die restlichen börsengehandelten Fonds konnten sogar mehrere Milliarden einnehmen! Sobald die Abflüsse aus dem Ethereum Trust also endgültig nachlassen, werden auf die Ethereum-ETFs ihre volle positive Wirkung auf den Kurs der 2. größten Kryptowährung entfalten. Damit dürfte auf dem gesamten Kryptomarkt zu neuem Schwung verholfen werden.

Nicht nur Ethereum könnte von den ETFs in Zukunft profitieren

Neben Ethereum gibt es auch noch eine Reihe anderer Coins, die von den Ethereum-ETFs profitieren könnten. Insbesondere die Coins, die Ethereum um eine eigene Layer 2 Chain erweitern. Einer davon ist Pepe Unchained ($PEPU). Dessen Layer-2 ist deutlich effizienter als die Ethereum Main Chain, zu der sie dennoch eine sofortige Überbrückung schafft. Experten erklären, dass die PEPU-Chain so effizient ist, dass bald schon eine Menge anderer Coins auf dieser Blockchain gelauncht werden könnten, wodurch ein ganzes Ökosystem um $PEPU entstehen würde.

$PEPU befindet sich derzeit noch im ICO. Die Token können also von Anlegern noch sehr günstig gekauft werden, was das Gewinnpotenzial noch einmal deutlich erhöht. Diese Chance haben auch schon über 22.000 Anleger genutzt, die eine starke Community um Pepe Unchained bilden. Allein das wäre schon Grund genug, an den Erfolg von $PEPU zu glauben. Doch Analysten vermuten, dass die hohe Nachfrage nach den Coins nach dem offiziellen Börsenstart noch einmal deutlich höher werden wird als die 12,9 Mio. US-Dollar, die bereits eingesammelt wurden.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.