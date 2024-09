Sensation am Kryptomarkt: Grayscale plant XRP Trust!

In den letzten Tagen scheint die Sorge vor der Korrektur etwas zu schwinden. Zumindest wirkt es so, da zahlreiche Coins eine Erholungsrallye gestartet haben. So auch $XRP der bekannte Ripple-Coin konnte infolgedessen sogar über den EMA 200 steigen, was ein sehr bullisches Signal darstellt.

Doch auch auf fundamentaler Ebene tut sich viel für die 7. größte Kryptowährung der Welt. So geht Ripple immer mehr Partnerschaften ein, zuletzt etwa mit American Express. Und jetzt ist offenbar auch noch ein $XRP Trust in Planung!

(Der Kurs von $XRP konnte mittlerweile wieder über den EMA 200 steigen - Quelle: Tradingview.com)

Bringt Grayscale erneut einen $XRP Trust auf den Markt?

Grayscale gehört zu den größten Krypto-Vermögensverwaltern der Welt und war schon mit seinem Bitcoin und Ethereum Trust ein Vorreiter auf dem Kryptomarkt. Auch einen $XRP Trust hat es bereits einmal gegeben. Schon früher bot Grayscale einen solchen Trust an, doch wurde dieser im Jahre 2021 infolge der Rechtsstreitigkeiten von Ripple mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC aufgelöst. Diese wurden mittlerweile jedoch weitestgehend beendet und es steht fest, dass $XRP kein nicht registriertes Wertpapier ist.

Offenbar sieht Grayscale diese Klärung im Rechtsstreit als Anlass, einen erneuten Vorstoß mit einem $XRP Trust zu starten. Doch dieses Mal werden die Karten neu gemischt, denn der neue Trust könnte ein möglicher Vorreiter für einen $XRP-ETF werden, ebenso wie es zuvor der Bitcoin Trust und der Ethereum Trust waren.

Crypto fund manager Grayscale is launching an $XRP trust that could pave the way for a spot XRP ETF in the U.S.



By @shauryamalwahttps://t.co/IbXFsRfPKS - CoinDesk (@CoinDesk) September 12, 2024

Was würde ein $XRP Trust für den Kryptomarkt bedeuten?

Der $XRP Trust könnte nicht nur den Weg für börsengehandelte Fonds öffnen, sondern hätte auch direkte Auswirkungen auf den Kurs von Ripple sowie den gesamten Kryptomarkt. Die wohl wichtigste wäre, dass ein solcher Trust den Weg für institutionelle Investoren öffnet, was dazu führen könnte, dass der Kurs von $XRP drastisch steigt.

Zwar ist auch hier nicht immer alles Gold, was glänzt, wie man am Grayscale Ethereum Trust sehen konnte, der nach Einführung der Ether-ETFs starke Abflüsse verzeichnete und somit die Korrektur im Kryptomarkt zumindest mitverursachte. Allerdings haben die Zuflüsse vorher auch dazu beigetragen, den Ether-Kurs steigen zu lassen. Insgesamt ist die Auflage eines $XRP Trust also in mehrfacher Hinsicht positiv. Doch von so einer Entwicklung würde nicht nur Ripple profitieren, sondern der gesamte Kryptomarkt und insbesondere neue Coins wie etwa Pepe Unchained ($PEPU).

Lerne jetzt Pepe Unchained kennen.

Wie weit kann $PEPU noch steigen?

Pepe Unchained ist ein brandneuer Coin, der sich aktuell noch in seinem ICO befindet. Doch schon dieses verläuft unglaublich erfolgreich. Denn mittlerweile konnte sich der Coin eine Community von mehr als 22.000 Anlegern auf X (ehemals Twitter) und Telegram aufbauen und erreicht mit fast 13 Mio. US-Dollar bereits eine unglaublich hohe Vorverkaufssumme. Das zeigt, wie groß die Nachfrage nach den Tokens schon jetzt ist, dürfte aber nur ein Bruchteil von der nach dem Handelsstart sein.

($PEPU sammelt bereits im Vorverkauf fast 13 Mio. US-Dollar ein! - Quelle: pepeunchained.com)

Neben seiner großen Community und seinem Staking-Pool bietet $PEPU noch viele weitere Vorteile. Der wichtigste davon ist die eigens für den Coin entworfene Blockchain. Diese Layer 2 für Ethereum ist hochmodern, äußerst günstig bei Transaktionen und zudem noch sehr schnell dabei. Vorteile, die schon bald nach dem Handelsstart für ein rasant steigendes Interesse der Entwickler, Nutzer und Anleger sorgen könnten. Insgesamt hat $PEPU also beste Chancen auf einen regelrechten Raketenstart an den Börsen, der seinen Investoren hohe Gewinne einbringen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.