Sundog wird von Wal durch 2 Mio. $ um 229 % in die Höhe getrieben

Seit dem 15. August ist Sundog von 0,00000468792 USD bis auf heute 1,101744 USD um sensationelle 23.501.666 % gestiegen. Dabei konnte allein eine einzige Transaktion eines Wales in Höhe von rund 2 Mio. USD den Kurs auf eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD treiben. Was dahintersteckt, wieso er den Kurs so stark beeinflussen konnte und wie Sie davon profitieren könnten, zeigen wir Ihnen im Folgenden.

Wal kauft für fast 2 Mio. USD $SUNDOG-Coins

Am heutigen Tage hat der Kurs von Sundog einen starken Pump erlebt, welcher ihn innerhalb von nur einer Sekunde von 0,3062 USD auf 1,01744 USD um 229,17 % hat steigen lassen. Denn dieser hat 3.521.955 $SUNDOG für umgerechnet 1.991.503 USD erworben, nachdem er zuvor 13,07 Mio. $TRX von der Kryptobörse Binance abzog.

Der Wal hat den Handel über die dezentrale Kryptobörse Sunswap vollzogen, welche derzeit ein Handelsvolumen in Höhe von 20,74 Mio. USD erzielt. Somit entsprach das Investment rund 10 % des täglichen Volumens. Ebenso enthält der Pool nur Liquidität für 5,00 Mio. USD, sodass es sogar 40 % dessen waren.

Durch diesen Kauf hat es Sundog über die bereits vorher schon von vielen heraufbeschworene Marke von 1 Mrd. USD bei der Marktkapitalisierung geschafft und somit eine Art Trampelpfad für kommende Investoren vorbereitet. Daher scheint das Ziel nun sogar in noch greifbarer Nähe zu liegen.

Allerdings konnte Sundog das Hoch nicht lange halten. Denn bereits 3 Minuten und 10 Sekunden später ist der Kurs von Sundog wieder ungefähr auf das Niveau vor dem Ausbruch gefallen und hat wieder einen Kurs von 0,3277 USD erreicht.

Der Wal hält eisern an seiner Position fest, welche jetzt nur noch einen Wert von 1.237.615 USD hat. Somit hat ihm der Handel innerhalb weniger Minuten einen Verlust in Höhe von 753.888 USD oder 37,86 % beschert.

Es ist jedoch nicht der einzige Wal, welcher Sundog ins Visier genommen hat. Einer kaufte heute für 98.925 USD, ein weiterer für 106.546 USD, ein anderer für 499.895 USD. Hinzu kommen einige mehr mit geringeren Beträgen.

Mit der Unterstützung der Wale kann selbst ein Coin wie Sundog große Sprünge machen. Andererseits verdeutlicht es auch die hohe Volatilität des Memecoin-Marktes, insbesondere bei einer geringen Liquidität, welche vor allem Großinvestoren teuer zu stehlen kommen kann. Andererseits hätten Sie es als Kleinanleger mit unserem Tipp vom 19. August 702 % verdienen können.

Was wir über die Wale am Kryptomarkt lernen können

Die Investments der Wale können Investoren wertvolle Einblicke in die Dynamiken des Kryptomarktes liefern. Denn ihre Handelsentscheidungen können signifikante Marktbewegungen hervorrufen.

Ihre Transaktionen werden von den Märkten als ein Indikator gelesen, welcher auf künftige Trends hindeutetet. Tendenziell verfügen sich auch über deutlich mehr Expertise und Zeit, um den Themen ausreichend Tiefe zu geben.

Deshalb basieren ihre Entscheidungen häufig auf detaillierteren Analysen, auch wenn dieser Wal sicherlich ein schlechtes Beispiel hierfür ist. Denn man hätte es vorher angesichts der geringen Liquidität vermuten können, dass es zumindest zu starken Kursbewegungen führen kann.

Nicht selten verbergen sich hinter Walen institutionelle Investoren oder aber auch wohlhabende Einzelpersonen, die detaillierte Analysen, Insiderwissen und Zugang zu erstklassigen Finanzinstrumenten haben.

Oft basieren ihre Entscheidungen nicht auf den kurzfristigen Schwankungen, sondern sind eher langfristig orientiert. Schließlich können sie bei wenig liquiden Märkten schwieriger Positionen öffnen und schließen, da dies Preisverzerrungen nach sich ziehen würde.

Jedoch sollte man auch nicht blind den Walen folgen, da diese komplexen Strategien nutzen können wie Hedging mit Leerverkäufen. Dennoch können sie als zusätzliche Informationsquelle sehr nützlich sein. Somit lassen sich potenziell profitable Chancen erkennen.

Folgen Sie den Walen des Kryptomarktes

Ein weiteres schon mehrfach von Walen gekaufte Projekt ist der neue Vorverkauf von Pepe Unchained, welcher bereits mehr als 13,01 Mio. USD für die Entwicklung eines neuartigen Memecoin-Ökosystems mit Ethereum-Skalierungslösung eingenommen hat. Denn dieses könnte einer der größten Konkurrenten für Pump.Fun, Sun.Pump, Snek.Fun und Co werden.

In der letzten Zeit wollten viele Entwickler von traditionellen Blockchains ebenfalls Rekorde mit ihren Netzwerken verzeichnen, wie es bei den anderen mit Memecoins gesehen wurde. Einige Chains wie Ethereum und Solana hat die Nachfrage enorme Probleme bereitet, wie steigende Gebühren und Verlangsamung der Transaktionsgeschwindigkeit auf dem ETH-Netzwerk sowie Transaktionsabbrüche auf der SOL-Chain.

Zur Lösung dieses Engpasses und zur Anreicherung eines der beliebtesten Memecoin-Charaktere mit einem Nutzen, der von seinem Tokenomics und Ethereum bisher in seinem wahren Potenzial unterdrückt wurde, ist nun Pepe Unchained ins Leben gerufen worden. Dieser konnte schon große Begeisterung in der Pepe-Community hervorrufen.

Denn die Geschwindigkeit soll um das Hundertfache gesteigert werden, während gleichzeitig eine Senkung der Transaktionsgebühren auf das niedrigste Niveau erfolgt. Ebenso bietet er einen Block-Explorer, eine DEX, einen nahtlosen Überbrückungsdienst sowie voraussichtlich ein eigenes Memecoin-Launchpad.

Allerdings können sich auch noch viele weitere Projekte auf Pepe Unchained ansiedeln. Denn er ermöglicht anderen deutlich attraktivere Konditionen, mit welchen diese eine höhere Benutzerfreundlichkeit erreichen. Somit wachsen wiederum die Chancen, dass Kryptoprojekte auf der Layer-2 starten oder auf sie migrieren.

Innerhalb des Ökosystems wird der $PEPU-Coin von den Nutzern, Investoren und Entwicklern benötigt. Dabei erhält er seinen Wert als eine Art digitaler Rohstoff. Je gefragter die Angebote sind, desto wertvoller wird er. Deshalb könnte seine Marktkapitalisierung auch die der meisten anderen Memecoins übertreffen.

Mit Pepe Unchained können Anleger breiter gestreut in den Memetoken-Markt investieren, ohne sich selbst intensiv mit den lustigen Coins auseinanderzusetzen oder sie zu kaufen. Stattdessen handelt es sich um eine Art Infrastrukturinvestment, was es auch von den privatisierten Gewinnen von Pump.Fun und anderen unterscheidet. Ebenso wie die Wahl der führenden Business-Layer-1 Ethereum.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.