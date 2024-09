Berlin (ots/PRNewswire) -Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von Cloud-Plattformen, stellte auf der IFA 2024 eine Reihe bahnbrechender Technologieprodukte vor. Unter dem Motto "Nachhaltige Innovationen für KI" wurden am Stand von Tuya Anwendungsszenarien wie Energieeffizienz im Haus, komfortable Wohnräume, haustierfreundlicher Lebensstil, Sicherheit, Sport & Wellness, Unterhaltung & Bildung, nahtloses Reisen, Kommunikation und Produktivität vorgestellt, welche alle die visionären Bestrebungen des Unternehmens und seine profunde Expertise in der KI-Technologie demonstrierten.Smart Ring: Das smarte Erlebnis mit den FingerspitzenEin Highlight am Stand von Tuya war der Smart Ring, ein tragbares Wunderwerk, welches zahlreiche Funktionen vereint. Dieses innovative Gerät wurde auf der IFA 2024 mit großem Beifall bedacht.Der Smart Ring mit leichtem Formfaktor ist sowohl schlank als auch anspruchsvoll und bietet dank modernster Technologien wie GenAI verschiedene praktische Funktionen. Von der Gesundheitsüberwachung über die Verfolgung von Emotionen bis hin zur Schlafanalyse und GPS-Funktionen bietet er den Personen, die ihn tragen, über eine begleitende mobile App Echtzeit-Zugriff auf wichtige Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt im Blut und Körpertemperatur. Bei abweichenden Messwerten löst der Smart Ring sofort ein automatisches Alarmsystem aus, das potenzielle Gesundheitsrisiken effektiv eindämmt.Darüber hinaus nutzt der Smart Ring seine KI-Fähigkeiten, um monatliche Analyseberichte zu erstellen, einschließlich täglicher Aktivitätsmuster, Trainingsbewertungen und Tiefschlafanalysen. Mit maßgeschneiderten Empfehlungen hilft er Menschen, ihre täglichen Routinen wie ihre Bewegungs- und Schlafgewohnheiten zu verfeinern und so ihr körperliches Wohlbefinden effektiv zu fördern.Dieser Smart Ring überschreitet die konventionellen Grenzen von intelligenten Wearables und läutet eine neue Ära von Innovationen für zukünftige smarte Lebensstile ein.Energiemonitor: Führend im Trend beim Energiemanagement für HaushalteDie Entschlüsselung der Feinheiten des täglichen Stromverbrauchs im Haushalt, einschließlich der Nutzungsmuster, der energieintensiven Geräte und der Spitzenverbrauchszeiten, ist jetzt mit der Einführung des Energiemonitors mühelos möglich. Auf der IFA 2024 wird diese Innovation von Tuya, welche Technologie sowie Intelligenz nahtlos miteinander verbindet und den Energiefluss eines Haushalts über den Tag hinweg genauestens kartiert, vorgestellt. Durch eine umfassende Datenanalyse erhalten Personen, welche diesen Energiemonitor nutzen, einen unvergleichlichen Einblick in ihr Stromverbrauchsverhalten.Der Energiemonitor zeigt nicht nur wichtige Informationen wie Solarenergieerzeugung, Stromverbrauch und Energiekosten auf anschauliche Weise an, sondern bietet auch einen sofortigen Überblick über den Energieverbrauch im Haushalt. Dies ermöglicht es den Personen, die Energiedynamik genau zu überwachen und eine intelligente Zuweisung sowie Optimierung der Energieressourcen zu erreichen.Zudem verfügt der Energiemonitor über eine Wettervorhersagefunktion, die Personen vor Unwettern warnen kann, sodass sie sich vorbereiten und eine stabile Stromversorgung im Haushalt sicherstellen können. Was das Design betrifft, so verfügt der Energiebildschirm über eine hochmoderne Radarsensortechnologie, welche die Benutzeroberfläche automatisch an Veränderungen des Außenlichts anpasst. Ob im Morgenlicht oder bei schwacher Beleuchtung in der Nacht, die Qualität der Bildschirmdarstellung bleibt optimal.Balkon-Energiespeicher All-in-one-Gerät: Eine neue Art der Energiespeicherung für HaushalteInmitten der globalen Energiewende hat sich die Mikro-Energiespeicherung auf dem Balkon als wichtiger Trend herauskristallisiert. Auf der IFA 2024 weckte das Tuya-fähige All-in-one-Balkon-Energiespeichergerät das Interesse von Entwicklern, die ihre Fähigkeiten erkunden und erleben wollten.Dieses innovative Gerät verfügt über eine Batteriekapazität von 2 kWh, einen Photovoltaik-Eingang von 1600 W und eine Ausgangsleistung von 800 W. Es bietet Hausbesitzern eine ganzheitliche grüne Energielösung, die mühelose Installation, effiziente Energiespeicherung und intelligentes Management kombiniert. Mit dem Einsatz fortschrittlicher KI-Algorithmen bietet es Stromüberwachung in Echtzeit, Energieanalysen sowie personalisierte Energiesparempfehlungen, die das Potenzial und den Wert von Energiespeichern für Privathaushalte erschließen und so ein nachhaltiges Leben zu einer greifbaren Realität machen.Um den immer häufiger auftretenden negativen Strompreisen zu begegnen, unterstützt dieses integrierte Energiespeichersystem auch eine dynamische Preisgestaltung. Diese Funktion hilft den Haushalten, ihre Energienutzungsstrategien flexibel anzupassen und ermöglicht ein intelligentes Energiemanagement von Geräten wie Photovoltaik, Energiespeicher, Ladestationen und Wärmepumpen. Auf diese Weise entsteht ein geschlossener Energie-Recycling-Kreislauf, der es Menschen ermöglicht, sogar Energierechnungen zu erstellen, bei denen der Nutzen die Kosten übersteigt.Neuer Begleiter der Business-Elite: AI Recording CardMit der fortschreitenden Technologie revolutioniert KI die Art und Weise, wie Fachleute arbeiten sowie interagieren und ermöglicht ihnen eine beispiellose Effizienz. Tuya hat jetzt ein bahnbrechendes Duo vorgestellt - die KI-Aufnahmekarte (AI Recording Card), die Komfort und Funktionalität nahtlos miteinander verbindet, um den Arbeitsalltag und die interkulturelle Kommunikation zu verbessern.Die AI Recording Card, ein schlankes und tragbares Gerät, revolutioniert die Produktivität von Meetings. Es erfasst mühelos Online-Meetings, transkribiert Audioaufnahmen in Text und erstellt intelligente Zusammenfassungen, in denen die wichtigsten Themen und Inhalte umrissen werden. Damit entfällt die mühsame manuelle Aufzeichnung von Notizen und es werden wertvolle Zeit sowie geistige Ressourcen für kreative Unternehmungen und strategisches Denken freigesetzt.Mehr Sicherheit beim Radfahren mit innovativen Bluetooth-Intercom-HelmkopfhörernDa das Radfahren bei Jugendlichen, die dies als Fitness-, Entspannungs- und Stressabbaumaßnahme schätzen, immer beliebter wird, ist die Gewährleistung der Sicherheit von größter Bedeutung. Der bahnbrechende Tuya-fähige Bluetooth-Intercom-Helmkopfhörer wurde nicht nur entwickelt, um die Kommunikation zwischen radfahrenden Menschen zu verbessern, sondern auch, um den Nervenkitzel von Outdoor-Abenteuern zu erhöhen und Menschen in die Natur einztauchen zu lassen.Die auf der IFA 2024 vorgestellten Kopfhörer verfügen über eine Gegensprechfunktion für mehrere Personen, die eine nahtlose Kameradschaft unter den radfahrenden Menschen fördert und eine stabile Bluetooth-Verbindung auch in schwierigen Umgebungen garantiert. Dank der nahtlosen Signalübertragung können Menschen die Freude am Radfahren genießen, ohne sich Gedanken über Gesprächsunterbrechungen machen zu müssen.Außerdem verfügen diese intelligenten Helmkopfhörer über eine Warnfunktion, die auf äußere Gefahren oder Unannehmlichkeiten aufmerksam macht. Im Falle von Unregelmäßigkeiten geben sie umgehend Warnungen oder Hinweise aus, um das Risiko unvorhergesehener Zwischenfälle während der Fahrt zu verringern und das Wohlbefinden der radfahrenden Menschen zu gewährleisten.Verbessern Sie Ihre Haargesundheit: Das Graphen-Fern-Infrarot-Massage-HaarwuchsgerätDa das persönliche Erscheinungsbild und der Haarausfall immer wichtiger werden, ist der Markt für Haarwiederherstellung für ein erhebliches Wachstum bereit. Frost & Sullivan prognostiziert einen boomenden chinesischen Markt für haarmedizinische Dienstleistungen, der bis zum Jahr 2023 ein Volumen von 138,1 Milliarden RMB erreichen soll.Auf der IFA 2024 stellt Tuya das Graphen-Fern-Infrarot-Massage-Haarwuchsgerät vor, eine nahtlose Mischung aus Technologie, Komfort und Wirksamkeit. Dieses Produkt passt sich auf intelligente Weise an die individuellen Bedürfnisse an und optimiert automatisch die Anwendungsdauer, die Temperatur sowie die Intensität der Massage, um Muskelverspannungen zu lindern, die Blutzirkulation zu beleben und Haarausfall zu bekämpfen.Das aus fortschrittlichem Graphenmaterial gefertigte Gerät emittiert "Lebenslichtwellen" im Ferninfrarotbereich von 6-14 µm, die eng mit den menschlichen Wellenlängen übereinstimmen. Es dringt tief in die Unterhaut der Haut ein, löst die Zellresonanz aus, verbessert den Stoffwechsel und verjüngt die Gesundheit der Kopfhaut, sodass Ihr Haar wieder vital und glänzend wird.Jeden Familienmoment bewahren: Tuya-fähiger optischer und magnetischer Wi-Fi-TürsensorAuf der IFA 2024 setzt der optische und magnetische Wi-Fi-Türsensor von Tuya neue Maßstäbe im Bereich der Haussicherheit mit seiner unvergleichlich langen Batterielebensdauer, seinen präzisen Erkennungsfähigkeiten und seinen schnellen Verbindungsfunktionen für Szenarien.Dieser elegant gestaltete und mühelos zu installierende optische sowie magnetische Wi-Fi-Türsensor zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Stromverbrauch aus, der eine erstaunliche Batterielebensdauer von mehr als 200 Tagen ermöglicht und somit häufiges Aufladen überflüssig macht. Der Einsatz fortschrittlicher optischer Kodierungstechnologie verbesserte die Erkennungsgenauigkeit des Sensors erheblich. Jede ungewöhnliche Bewegung von Türen, Fenstern oder anderen Haushaltsgeräten löst ein sofortiges Signal zwischen dem Sensor und dem Magneten aus, das die Host-Einheit sofort über potenzielle Bedrohungen informiert sowie sicherstellt, dass keine Sicherheitsverletzung unbemerkt bleibt.Bemerkenswert ist, dass sich dieser optische und magnetische Wi-Fi-Türsensor nahtlos in führende Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Home integrieren lässt, sodass Besitzer den Türstatus mit einfachen Sprachbefehlen überprüfen und abfragen können. Dank der Wi-Fi 6-Technologie für drahtlose Konnektivität kommuniziert es effizient mit anderen Smart-Home-Geräten und ermöglicht es Menschen, ein hochgradig personalisiertes und robustes Sicherheits-Ökosystem zu schaffen.Mit dem erfolgreichen Abschluss der IFA 2024 hat Tuya nicht nur seine innovativen Errungenschaften im Bereich der KI-Technologie der Welt präsentiert, sondern ebenfalls ein lebendiges Bild eines intelligenten und umweltfreundlichen zukünftigen Lebensstils für globale Entwickler gezeichnet. Auch in Zukunft wird Tuya die Anforderungen des Marktes weiter erforschen, Entwickler mit unermüdlichen Anstrengungen unterstützen und weitere intelligente Produkte einführen, welche die Erwartungen der Verbraucher übertreffen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tuya-smart-prasentiert-ki-gesteuerte-technologien-auf-der-ifa-2024-und-setzt-damit-neue-trends-fur-das-wohnen-der-zukunft-302247392.htmlPressekontakt:Ge Bai,502114262@qq.comOriginal-Content von: Tuya Smart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155291/5863588