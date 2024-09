London (ots/PRNewswire) -Die CSL Group, der Marktführer für IoT-Konnektivitätslösungen, freut sich, die Ernennung von Helen Badger zum Marketing Director bekannt zu geben. Helen bringt eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Marketing und Technologie aus ihrer Zeit bei der IRIS Software Group mit, wo sie eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation und der Förderung des Unternehmenswachstums übernahm.Helens Know-how in den Bereichen strategisches Marketing, Markenmanagement und digitale Transformation wird für die CSL Group von zentraler Bedeutung sein, wenn es darum geht, ihre Dienstleistungen zu erneuern und zu erweitern und wichtige Konnektivitätslösungen in verschiedenen Branchen zu unterstützen.Strategische Ernennung zum entscheidenden ZeitpunktEd Heale, CEO bei der CSL Group, kommentiert: "Helen verfügt über die nötige Marketingerfahrung und ein breites Spektrum an Kommunikationsfähigkeiten, um dafür zu sorgen, dass wir unsere Kunden und den breiteren Markt über unsere kontinuierlich wachsenden Fähigkeiten informieren."Innovative Lösungen für eine vernetzte ZukunftDas vielfältige Produktportfolio der CSL Group umfasst die revolutionäre rSIM®-Technologie (https://www.rsim.com/), wegweisende IoT-SIMs (https://www.csl-group.com/uk/iot-sims/) und Router (https://www.csl-group.com/uk/iot-routers/), Satelliten-Konnektivität für jeden Standort (https://www.csl-group.com/uk/csl-satellite/) und mehr. Alle Lösungen werden von einer Konnektivitätsmanagement-Plattform unterstützt. Diese Angebote sind sorgfältig abgestimmt, um die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden in unseren Kernmärkten zu erfüllen. Helen Badgers Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, dass die Kunden die Komplexität der IoT-Konnektivität mit Leichtigkeit bewältigen.Helen Badger erklärt: "Ich freue mich sehr, in dieser spannenden Phase der Branche zur CSL Group zu wechseln. Das Wachstum der kritischen IoT-Anwendungen und die robusten Lösungen von CSL eröffnen unglaubliche Chancen, um unseren Kunden dabei zu helfen, vernetzt und geschützt zu bleiben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von CSL, um Innovationen voranzutreiben und die besten praktischen Lösungen für unsere Kunden zu liefern."Informationen zur CSL GroupDie CSL Group ist ein führender Anbieter von sicheren Konnektivitätslösungen mit den Schwerpunkten Brandschutz, Sicherheit, Gesundheit und Versorgungsdienste. Mit ihren bahnbrechenden SIM-Karten, Routern und Managed Services stellt die CSL Group sicher, dass ihre Kunden von einer zuverlässigen und hochwertigen Konnektivität profitieren können. Angesichts der bevorstehenden Abschaltung des öffentlichen Telefonnetzes (PSTN) steht die CSL Group an vorderster Front, wenn es darum geht, Kunden bei ihrer Umstellung auf moderne, zukunftssichere Lösungen zu unterstützen.Weitere Informationen finden Sie unter www.csl-group.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2503015/Helen_Badger.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/helen-badger-wird-marketing-direktorin-bei-der-csl-group-dem-marktfuhrer-fur-kritische-iot-konnektivitat-302247439.htmlPressekontakt:Ayo Byron-Day,ayo.byron-day@csl-group.com,+447795280134Original-Content von: CSL Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173496/5863593