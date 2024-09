FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG SETZT SICH FORT - Der Dax dürfte am Freitag den dritten Tag in Folge zulegen. Weitere Kursgewinne sind drin dank des Rückenwinds aus New York, wo die Kurse am Vortag noch ins Plus gedreht waren. Den Dax taxierte der Broker IG zwei Stunden vor Beginn 0,4 Prozent höher auf 18.588 Punkte. Sein Wochengewinn dürfte damit auf 1,6 Prozent steigen. Wie schon am Vortag steht der Dax vor einem Test, den 21-Tage-Durchschnitt zu überqueren. Charttechniker leiten daran gerne ein positives, kurzfristiges Signal ab. Angesichts des schwachen September-Auftakts und der zuletzt wieder schwungvollen Erholung spricht Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners von einer "wilden Achterbahn" an den Börsen.

USA: - KURSGEWINNE - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach schwächerem Start doch noch an ihre Vortagserholung angeknüpft. Angeführt von Nvidia waren Aktien vor allem im Technologiesektor weiter begehrt, wie der davon geprägte Leitindex Nasdaq 100 mit einem Anstieg um 0,97 Prozent auf 19.423,07 Punkte zeigte. Der stärker mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial schloss 0,58 Prozent höher bei 41.096,77 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio sank der Nikkei-225 im späten Handel um 0,7 Prozent. Die neuerliche Stärke des Yen drückt hier weiter auf die Stimmung. In China trat der CSI 300 mit den wichtigsten Festlandaktien zuletzt hingegen auf der Stelle und in Hongkong ging es für den Hang Seng um rund ein Prozent nach oben. Die Hoffnung auf die erste Leitzinssenkung der US-Notenbank seit der jüngsten Inflationswelle in der kommenden Woche hatte den US-Aktienmärkten am Vortag Auftrieb verliehen. Insbesondere Technologieaktien waren gefragt.



DAX 18518,39 1,03%

XDAX 18575,73 0,50%

EuroSTOXX 50 4814,08 1,06%

Stoxx50 4402,49 0,69%



DJIA 41096,77 0,58%

S&P 500 5595,76 0,75%

NASDAQ 100 19423,07 0,97%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,92 0,15%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1083 0,08%

USD/Yen 141,12 -0,49%

Euro/Yen 156,42 -0,41%°



ROHÖL:





Brent 72,43 0,46 USD WTI 69,45 0,48 USD°

