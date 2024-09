Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag

P&P Group vermietet Fläche im Erlebniscenter FLAiR Fürth an den Nonfood-Discounter TEDi - Neue Filiale mit mehr als 600 Quadratmetern Verkaufsfläche - Eröffnung noch in diesem Jahr



13.09.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fürth, 13.09.2024 - Im urbanen Erlebniscenter FLAiR Fürth hat die P&P Group eine weitere Fläche vermietet. Der europaweit führende Nonfood-Discounter TEDi wird sein Sortiment im 1. Erdgeschoss auf mehr als 600 Quadratmetern Verkaufsfläche anbieten. "Diese Standort-Entscheidung von TEDi freut uns sehr. Das passt bestens in das FLAiR, wird dort die Angebots-Vielfalt noch erweitern und die Attraktivität der Immobilie steigern", betont Velimir Filipovic, General Manager des FLAiR. Für TEDi ist die neue Filiale ein wichtiger Meilenstein in der regionalen Standortentwicklung. Das FLAiR Fürth spiegelt TEDis Anforderungsprofil in vielfacher Hinsicht wider und zeigt, dass stationäre Einzelhandelszentren mit dem richtigen Portfolio sehr erfolgreich sein können. TEDi kündigt in Zusammenhang mit der neuen Mietvereinbarung an, sein Filialnetzwerk auch in Mittelfranken weiterhin konsequent auszubauen. Zeitliches Ziel ist eine Eröffnung der Filiale im FLAiR Fürth noch in diesem Jahr. Insgesamt bietet das FLAiR etwa 60 Einzelhandelsgeschäfte und eine vielseitige Gastronomie. Durchschnittlich besuchen pro Tag mehr als 10.000 Besucher das Erlebniscenter, im Jahr 3,3 Millionen.

Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mit aktuell rund 130 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



Ansprechpartner für Medien:

Manuel Fogadic

Isaak-Loewi-Straße 124

90763 Fürth

Telefon: +49 (0)911 - 76606145

Mail: m.fogadic@pp-group.com



Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124

50829 Köln

Telefon: +49 (0)221 - 292 19 282

Mail: mail@ludwig-km.de



