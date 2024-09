The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.09.2024ISIN NameXS0451948250 FIRSTGROUP 09/24XS1111559685 SANTANDER UK 14/24 MTNFR0013282571 VIVENDI 17/24 MTNDE000HSH4TQ0 HCOB MM V 14/24XS1111428402 AURIZON NET.PTY.14/24 MTNDE000A13R7Z7 ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR.DE000A12UGG2 DZ HYP PF.R.356XS1685481332 NATL AUSTR. BK 17/24 MTNBE6271706747 BELGIQUE 14/24 MTNXS2053515826 EBRD 19/24 ZO MTNDE000DL19VH7 DT.BANK MTH 20/24BE0002290592 KBC GROEP 17/29 MTN FLRFR0013448032 WORLDLINE 19/24XS1961836712 COUNTRY BLDG 19/UND. FLRDE000BU0E097 BRD USCHAT.AUSG.23/10