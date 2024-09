Erfurt (ots) -Vom 2. Oktober bis 29. November 2024 begeben sich die KiKA-Moderatorinnen und -Moderatoren Singa, Juri, Anni und Christian auf Vorlesereise "KiKA kommt zu dir! - Vorlesezeit" und besuchen bundesweit fünf Bibliotheken. Eine Anmeldung ist über eltern.kika.de (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kika.de%2Feltern%2Findex.html&data=05%7C02%7CDoreen.Bothe%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7C7a10df0aacb74fab4a8508dcd3bb6c8b%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638618049142446145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=XeipdqqyoE%2FB%2BelK0iGZDJ7mWw%2BicZMZ%2BTVT9Prruog%3D&reserved=0) ab 16. September 2024 möglich.Bei jeder Station der Vorlesereise "KiKA kommt zu dir! - Vorlesezeit" können bis zu 200 Kinder im Alter von vier bis acht Jahren teilnehmen, den Geschichten lauschen und mit den KiKA-Moderatorinnen und Moderatoren ins Gespräch zu kommen.Anlässlich des Bundesweiten Vorlesetags am 15. November 2024 wird ein großes Leseevent im Erfurter KiKA-Studio im MDR-Landesfunkhaus Thüringen veranstaltet. Die KiKA-Moderatoren Juri und Jason heißen Familien und Kindergruppen willkommen und lesen in Laut- und Gebärdensprache Kinderbücher vor.Die Termine im Überblick:- 2. Oktober 2024: "KiKA kommt zu dir - Vorlesezeit" mit Anni in der Stadtbibliothek Bonn- 9. Oktober 2024: "KiKA kommt zu dir - Vorlesezeit" mit Juri in der Kinder- und Jugendbibliothek im Prinz-Max-Palais in Karlsruhe- 8. November 2024: "KiKA kommt zu dir - Vorlesezeit" mit Christian in der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin- 13. November 2024: "KiKA kommt zu dir - Vorlesezeit" mit Christian in der Stadtbibliothek Rostock- 15. November 2024: Bundesweiter Vorlesetag - Vorlesezeit mit Juri und Jason ("Jason und die Haustiere", BR) im Landesfunkhaus Erfurt - Lesungen in Lautsprache und Deutscher Gebärdensprache (DGS)- 29. November 2024: "KiKA kommt zu dir - Vorlesezeit" mit Juri in der Münchner Stadtbibliothek im MotoramaNoch mehr Vorlesegeschichten gibt es bei der "KiKA-Baumhaus Vorlesezeit" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App. Monatlich werden zwei Kinderbücher von KiKA-Moderator*innen vorgelesen. Als nächstes trägt Singa am 15. September 2024 das Buch "Seltsam" vor, zum Tag der Gehörlosen am 29. September 2024 liest Jason Giuranna in Gebärdensprache das Buch "Die Nixies retten die Flamingobucht".Zum HintergrundDie Lesekompetenz von Grundschulkindern ist laut IGLU-Studie 2024 in den letzten 20 Jahren erheblich gesunken und hat sich insbesondere in den letzten fünf Jahren stark verschlechtert. Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass Kinder bereits im Vorschulalter an Bücher herangeführt werden. Mit der "KiKA kommt zu dir! - Vorlesezeit" und dem Engagement am Bundesweiten Vorlesetag möchte KiKA allen Lust aufs Vorlesen und Lesen machen.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5863636