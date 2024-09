Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netze, hat erfolgreich einen hybriden Dienst zur Verbreitung von Fernsehinhalten gestartet, der dank seiner nahtlosen satellitengestützten und terrestrischen Verbindung die Kanäle von Hearst Networks EMEA (früher bekannt als A+E Networks EMEA) an Hunderte von Punkten in ganz Europa überträgt.

"Wachsende globale Medienkunden wie Hearst Networks EMEA wollen mit einem einzigen Betreiber zusammenarbeiten, der nahtlose Verbindungen von Satelliten zu bodengestützten Internetprotokoll-Verteilernetzen anbieten kann", sagte Rhys Morgan, Regional Vice President, EMEA, Media and Networks. "Intelsat hat den Überblick über das gesamte Verteilernetz, auch wenn es mehrere Technologien umfasst, und kann es den Kunden ermöglichen, mehr Endverbraucher zu erreichen."

Um eine große Gruppe von Zuschauern zu erreichen, nutzen die Anbieter von Inhalten in der Regel mehrere Verbreitungsmedien wie Direct-to-Home (DTH), Kabel und IPTV. Hearst Networks EMEA musste die Reichweite seiner Flaggschiff-Kanäle, The HISTORY Channel HD und HISTORY2 HD, in den Pay-TV-Haushalten in Mittel- und Osteuropa maximieren. Dazu gehörte auch, dass die Inhalte in über 18 Sprachen, mit Ton und Untertiteln, für ein möglichst großes Publikum bereitgestellt werden konnten.

Die Inhalte von Hearst Networks EMEA werden über die 1West-Satellitennachbarschaft von Intelsat übertragen. Um zusätzliche Endpunkte in ganz Europa außerhalb des 1West-Footprints zu erreichen, werden die Inhalte über das terrestrische IP-Netz gesendet. Mit diesem hybriden Übertragungsmodell erreicht A+E insgesamt mehr als 16,5 Mio. Kabel-, Rundfunk- und DTH-Haushalte.

Matt Westrup, Chief Technology Officer, Hearst Networks EMEA, kommentierte: "Wir freuen uns, mit Intelsat zusammenzuarbeiten, um unsere wichtigen überregionalen Kanäle History und History 2 zu verbreiten und unsere Partner und Zuschauer in ganz Europa zu versorgen, wo immer sie es brauchen."

Intelsat hat kürzlich sein IP-Vertriebsportfolio um IntelsatOne IP erweitert. Erfahren Sie mehr auf unserer Website.

Über Intelsat

Das globale Expertenteam von Intelsat konzentriert sich darauf, über das weltweite Next-Generation-Netzwerk und die Managed Services des Unternehmens nahtlose und sichere satellitengestützte Kommunikation für Regierungs-, Nichtregierungs- und Geschäftskunden bereitzustellen. Intelsat überbrückt die digitale Kluft, indem es eine der weltweit größten und fortschrittlichsten Satellitenflotten und Konnektivitätsinfrastrukturen betreibt. So ermöglicht Intelsat es Menschen und ihren Werkzeugen, über Ozeane hinweg zu sprechen, über Kontinente hinweg zu sehen und durch den Himmel zu hören, um zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten steht das Unternehmen für "Erstmaligkeiten" in der Satellitenindustrie im Dienste seiner Kunden und des Planeten. Auf der Grundlage eines Erbes der Innovation und mit dem Fokus auf die Bewältigung einer neuen Generation von Herausforderungen haben die Teammitglieder von Intelsat nun die "nächsten Erstmaligkeiten" im Weltraum im Visier, während sie das Feld aufmischen und bei der digitalen Transformation der Branche eine Führungsrolle übernehmen.

Über Hearst Networks EMEA

Hearst Networks EMEA, eine Tochtergesellschaft von Hearst, besitzt und betreibt die Premium-Factual-Entertainment-Marken The HISTORY® Channel, Crime Investigation®, BLAZE® und COSMO in Großbritannien, den nordischen Ländern, den Benelux-Staaten, Mittel- und Osteuropa, dem Nahen Osten, Afrika, Deutschland, Italien und Spanien. Bei Hearst Networks EMEA erzählen wir Geschichten, die wichtig sind, und inspirieren und unterhalten die Zuschauer mit erfolgreichen Serien (The Curse of Oak Island, The First 48 und History's Greatest Mysteries) und Originalaufträgen (The Hunt for Baltic Gold, Nameless Monsters, und The Royal Kill List). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: hearstnetworks.com.

