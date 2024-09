In einem erneut freundlichen Marktumfeld legen die Anteilscheine der DHL Group um knapp zwei Prozent zu. Doch ein anderer Vertreter aus der Logistikbranche toppt diesen soliden Start des DAX-Titels deutlich. So verteuert sich die Aktie des dänischen Transportunternehmens um satte sieben Prozent. Schon an den vorherigen Handelstagen ging es mit dem Kurs stark bergauf. Denn DSV übernimmt die Logistik-Tochter der Deutschen Bahn, DB Schenker, für 14,3 Milliarden Euro. Das teilten beide Seiten am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...