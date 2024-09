NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 70 auf 63 Euro gesenkt. Die Margenhoffnungen würden durch anhaltende Probleme mit der Belebung der Absatzvolumina und langsameres Wachstum in besonders profitablen Bereichen gedämpft, schrieb Analyst David Hayes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er hebt das US-Kaffeegeschäft, Kindernahrung in China und den Wasserbereich hervor./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2024 / 00:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 00:55 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

