Intelsat, Betreiber eines der weltweit größten integrierten Satelliten- und terrestrischen Netzwerke, hat einen bahnbrechenden hybriden Dienst zur Verbreitung von Fernsehinhalten eingeführt. Dieser ermöglicht die nahtlose Übertragung von Kanälen an Hunderte von Punkten in ganz Europa durch eine Kombination von satellitengestützter und terrestrischer Verbindung. Der neue Service maximiert die Reichweite von Flaggschiff-Kanälen wie The HISTORY Channel HD und HISTORY2 HD in den Pay-TV-Haushalten Mittel- und Osteuropas. Durch die Nutzung der 1West-Satellitennachbarschaft und des terrestrischen IP-Netzes erreicht das Unternehmen mehr als 16,5 Millionen Kabel-, Rundfunk- und DTH-Haushalte.

Erfolgreiche Demonstration während der Sommerspiele

Intelsat demonstrierte die Leistungsfähigkeit seines IntelsatOne IP-Dienstes eindrucksvoll während der Pariser Sommerspiele. Der Service ermöglichte die reibungslose Übertragung von Live-Videoinhalten von Paris nach Brasilien und überzeugte durch geringere Latenz und höhere Effizienz im Vergleich zur Übertragung über das öffentliche Internet. Diese Innovation unterstreicht Intelsats führende Position in der digitalen Transformation der Satellitenindustrie und könnte erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens haben.

