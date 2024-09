Die BASF-Aktie zeigt sich am Freitag im vorbörslichen Handel freundlich, nachdem Jefferies eine Hochstufung von "Underperform" auf "Hold" vorgenommen hat. Analyst Chris Counihan betont die attraktive Dividendenrendite von etwa 8 Prozent, die historisch im oberen Bereich liegt und das Rückschlagsrisiko begrenzt. Trotz dieser positiven Einschätzung bleibt das Kursziel unverändert bei 43 Euro. Der neue Konzernchef steht vor der Herausforderung, Ende September beim Kapitalmarkttag die Strategie für das kommende Jahrzehnt zu präsentieren.

Aktuelle Kursentwicklung und Ausblick

Im XETRA-Handel gab die BASF-Aktie leicht nach und notierte am Nachmittag bei 42,64 EUR, was einem Rückgang von 0,3 Prozent entspricht. Das 52-Wochen-Hoch von 54,93 EUR liegt derzeit 22,37 Prozent über dem aktuellen Kurs. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten im Durchschnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,48 EUR. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 30. Oktober 2024 veröffentlicht, wobei Investoren gespannt auf weitere Hinweise zur Unternehmensentwicklung warten.

Anzeige

Die neusten BASF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BASF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...