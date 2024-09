Der Goldpreis ist am Donnerstag im Anschluss an den Zinsentscheid der EZB auf ein neues Allzeithoch gestiegen und hat anschließend seine Rekordjagd weiter ausgebaut. Am Freitagmorgen kletterte Gold bis auf 2.570 USD, nachdem es am Donnerstag bereits um fast 2 % gestiegen war, während der Dollar im Vorfeld der für nächste Woche erwarteten Zinssenkung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...