Der DAX konnte gestern an die Aufwärtsimpulse vom Vorabend anknüpfen und sich um 1% auf 18.518 verbessern. Rückblick: Weitere Kursgewinne für den deutschen Leitindex - nachdem die Blue Chips bereits am Mittwochabend nachbörslich über 100 Punkte aufsatteln konnten, setzte sich die Kletterpartie auch am gestrigen Donnerstag fort. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...