Parsberg (ots) -Was verbindet die aktuellen Millionen-Bestseller von Lucinda Riley, Dora Heldt, Michael Tsokos, Max Bentow und Soraya Lane?Auf allen stehen prominent die Zitate von Alex Dengler (denglers-buchkritik.de).Die Bücher:1. Lucinda Riley / Harry Whittaker - Atlas - Die Geschichte von Pa Salt (Taschenbuch)2. Dora Heldt - Drei Frauen am See (Taschenbuch)3. Michael Tsokos / Florian Schwiecker - Der 1. Patient (Taschenbuch)4. Max Bentow - Eulenschrei (Paperback)5. Soraya Lane - Die verheimlichte Tochter (Taschenbuch)6. Lucinda Riley - Die Toten von Fleat House (Taschenbuch)Zur Person:Die Zitate von Alex Dengler (denglers-buchkritik.de) stehen auf über 250 Millionen Büchern (dazu noch unzählige Zitate im Internet). Das macht Alex Dengler mit großem Abstand zum meistzitierten Buchkritiker in der deutschen Literaturgeschichte.Seit 2002 erscheint die Kult-Buch-Kolumne von Alex Dengler wöchentlich. Zuerst 6 Jahre lang als Kolumnist der BILD am Sonntag, seit 2008 auf denglers-buchkritik.deWährend seiner Zeit als Kritiker hat Alex Dengler auch noch über 40 Bücher veröffentlicht. Thriller, Krimis, Romane, Liebesromane, lustige Frauenliteratur und erotische Frauenliteratur. Viele davon Bestseller, wie die Ostfriesland-Thriller-Reihe, die "Hurenrache"-Trilogie oder die "Love-Numbers"-Reihe (-Fifty Shades of Grey- auf einem Kreuzfahrtschiff rund um die Welt).Pressekontakt:Alex Denglerkontakt@denglers-buchkritik.deOriginal-Content von: denglers-buchkritik.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176043/5863703