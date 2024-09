Rund ein Drittel der Belegschaft von Boeing ist in den Streik getreten. Der Flugzeugbauer hatte eine Gehaltserhöhung in Aussicht gestellt, diese wurde von den Beschäftigen jedoch abgelehnt. Finanztreff.de beleuchtet die Details.Rund 33.000 Beschäftigte der Gewerkschaft IAM (International Association of Machinists and Aerospace Workers) haben beschlossen, in den Streik zu treten, nachdem sie das jüngste ...

