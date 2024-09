In diesem Video stellt Philipp die DBS Group, die größte Bank Südostasiens, vor. Die Bank profitiert stark von der wirtschaftlichen Dynamik in Singapur sowie den wachsenden Märkten in Ländern wie Vietnam, Thailand, Indonesien und Indien. Ein bedeutender Vorteil der DBS Group ist ihre frühzeitige und erfolgreiche Digitalisierung, die ihnen in der Region einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Hauptgeschäftsbereiche der DBS Group: Einlagen- und Kreditgeschäft: Traditionelle Bankdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen. Wealth Management: Ein schnell wachsender Bereich, in dem die DBS Group zu den Top 3 in Asien gehört. Kreditkartengeschäft: Profitiert stark von Transaktionsgebühren und einem Zukauf in Taiwan. Management und Führung: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...