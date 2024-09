Die TUI-Aktie hat sich auf Wochensicht kaum verändert. Konkret steht ein kleines Minus von 0,8 Prozent zu Buche. Das Papier bewegt sich damit weiterhin in der engen Handesspanne zwischen 5,75 und 5,90 Euro (DER AKTIONÄR berichtete). Derweil will der Reiseveranstalter seinen Expansionskurs in der wichtigen Hotelsparte weiter fortsetzen. Mit der Marke TUI Blue hat der Konzern nämlich den nächsten Expansionsschritt in Asien vollzogen und neue Hotels in China und Malaysia eröffnet. In den vergangenen ...

