David gegen Goliath - naoo gegen Facebook. Bei Social Media wird es mal wieder Zeit für etwas Neues. Die Schweizer Plattform naoo will als Innovationstreiber die Großen der Branche herausfordern und strebt in diesem Zuge auch in Deutschland an die Börse.

Klein gegen groß: Nichts Neues in der Börsenwelt!

Immer wieder schaffen es vermeintlich kleine Unternehmen, die Platzhirsche herauszufordern. Nvidia machte es gerade in Sachen Chipentwicklung vor. Nicht viel anders sah es bei Amazon und Netflix aus. Aus dem Versandhändler für Bücher und der Versandvideothek wurden dank disruptiver Geschäftsmodelle und Technologien in kürzester Zeit Marktführer. Das gilt auch für Social Media. Mit Facebook, Instagram und WhatsApp dominiert Meta Platforms (A1JWVX) die digitale Kommunikation weltweit. Aber vielleicht steigt irgendwann mal ein neuer Shooting Star auf und platziert sich neben Facebook im Social Media Olymp. Dazu bedarf es jedoch grundlegender Innovationen und einer neuen Sicht auf Social Media.

naoo will etwas vom Facebook-Kuchen abhaben

Ein Herausforderer, der vieles anders macht, ist die naoo AG aus der Schweiz. Vor rund zwei Jahren ging das Unternehmen mit der gleichnamigen Social Media Plattform an den Start. Bis jetzt ist naoo nur in der Schweiz aktiv und dort vor allem in der Metropolregion Zürich mit knapp 1,5 Mio. Einwohnern. In dieser Testumgebung hat naoo schon ca. 75.000 Mitglieder, naooies genannt, für eine neue Art von Social Media begeistert. Verglichen zu den ganz Großen ist das ein erster Achtungserfolg, doch auch Facebook startete einst lokal an der Harvard-Universität. naoo punktet als junges Unternehmen mit AI getriebener Technologie und innovativen Konzepten.

Neuartiges Konzept eröffnet Potenzial für Werbekunden

Aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...