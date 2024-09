München (ots) -Die BMW Bank wurde mit MINI Financial Services von der Fachzeitschrift AUTOHAUS für die höchste Händlerzufriedenheit in der Kategorie "Deutsche Premiumfabrikate" ausgezeichnet. Im AUTOHAUS BankenMonitor 2024 verbesserte sich der Finanzdienstleister mit der Note 1,84 im Vergleich zum Vorjahr (2,74) deutlich und belegt im Gesamtranking der Autobanken den zweiten Platz (Vorjahr: Platz 28). Für die Händlerzufriedenheitsstudie hat das Marktforschungsunternehmen Puls telefonisch mehr als 1.000 Entscheider in Autohäusern befragt.Besonders positiv bewerteten die Händler den Außendienst von MINI Financial Services. Mit einer Durchschnittsnote von 1,27 in den Bereichen Engagement, Fachkompetenz und Zufriedenheit zeigt das Team herausragende Leistungen und stellt seine Spitzenposition im Kundenservice unter Beweis.Im Vergleich zum Vorjahr konnte sich MINI Financial Services insbesondere in den Bereichen Absatzfinanzierung und Leasing deutlich verbessern. Mit einem Plus von 2,20 bei den Neuwagen-Absatzfinanzierungskonditionen, 1,64 bei den Privatkunden-Leasingkonditionen und 1,58 bei den Gebrauchtwagen-Absatzfinanzierungskonditionen zeigt sich das hohe Engagement, die Angebote kontinuierlich zu optimieren.Darüber hinaus zeigen sich die Stärken im Vergleich zu Wettbewerbern in den schnellen Kreditentscheidungen bei gewerblichen Leasingkunden (+1,05) und der hohen Qualität bei der Bearbeitung von Problemfällen durch den Innendienst (+0,96). Auch bei der Einkaufsfinanzierung liegt sie mit +1,01 über dem Marktdurchschnitt."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind stolz darauf, hochwertige, effiziente und kundenorientierte Finanzleistungen anbieten zu können. Dieser Erfolg ist ein Beleg für den unermüdlichen Einsatz und die hervorragende Arbeit unseres Teams", sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb bei der BMW Bank, dem konzerneigenen Finanzdienstleister für MINI und BMW. "Wir danken an dieser Stelle auch unseren Partnern und werden auch weiterhin alles daransetzen, um mit erstklassigen Finanzdienstleistungen zu überzeugen."Die BMW Bank.Die BMW Bank GmbH ist eine der führenden Automobilbanken in Deutschland mit Zweigniederlassungen in Italien, Spanien und Portugal. Über 1.180 Mitarbeiter betreuen rund 1,1 Millionen Kunden (Stand: 31.12.2023).Die Produktpalette für Privat- und Geschäftskunden reicht von der Finanzierung über das Leasing sowie die Versicherung von Automobilen und Motorrädern bis hin zu Einlageprodukten und Kreditkarten.Das Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 27,8 Mrd. Euro und einen Einlagenbestand von rund 11,3 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2023).Die BMW Bank GmbH ist Teil von BMW Group Financial Services. Nahezu jedes zweite BMW und MINI Neufahrzeug ist über BMW Group Financial Services finanziert oder verleast.Medienkontakt:BMW Bank GmbHChristoph GüttnerE-Mail: christoph.guettner@bmw.deTelefon: +49-89-3184-1703Original-Content von: BMW Bank GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173371/5863740