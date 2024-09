Die Payments Group Holding (PGH), ehemals SGT German Private Equity, hat durch einen Reverse-Merger von drei Internet-Zahlungsdienstleistern einen bedeutenden Wandel vollzogen. Dieser strategische Schritt verwandelt das Unternehmen von einem auf Asset Management basierenden Modell in ein operatives Fintech-Unternehmen, das geschlossene und offene Prepaid-Zahlungsdienste für globale Online-Händler anbietet. Mit einem gut differenzierten Angebot ist PGH gut positioniert, um von dem schnell wachsenden Markt für elektronische Gutscheine zu profitieren. Da der Gesamtmarkt mit einer CAGR von über 15 % wächst, dürfte PGH angesichts eines Bündels innovativer Produkte, regionaler Expansion und möglicher Größenvorteile in den Hyperscaling-Modus übergehen. Dennoch scheint der Markt das große Potenzial des neuen Geschäfts der PGH noch nicht vollständig erfasst zu haben, was die Analysten von mwb research dazu veranlasst, ihr BUY-Rating mit einem neuen Kursziel von EUR 3,00 (zuvor EUR 2,40) zu bekräftigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/The%20Payments%20Group%20Holding





