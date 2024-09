Linz (www.anleihencheck.de) - Europa erlebt derzeit eine Rezession, aber beim Nachbarland, der Schweiz, gehen die Uhren anders, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die maßgebende Kennzahl sei der Index der Konjunkturforschungsstelle. Dieser Frühindikator der Wirtschaft habe zu Jahresbeginn noch bei 97 Punkten gelegen und sich bis auf 101,6 Punkte erholen können. Werte über der 100er Marke würden einen Wirtschaftaufschwung signalisieren. Neben wirtschaftlichen Verbesserungen im Einzelhandel und in der Industrie sei der Aufschwung im Dienstleistungssektor hervorzuheben. Somit habe das Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal von 0,6% auf 1,8% zulegen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...