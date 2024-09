Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Großbritannien begibt eine neue Anleihe (ISIN GB00BQC82D08/ WKN A3L3BK) im Emissionsvolumen von 8 Milliarden Britischen Pfund, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 31.01.2040 werde ein Kupon von 4,375% pro Jahr gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolge am 31.01.2025 und werde in der Folge halbjährlich fortgesetzt. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 0,01 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Fitch gebe es ein AA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 12.09.2024) (13.09.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...