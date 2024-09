Die TUI-Aktie ist noch immer ein regelrechtes Trauerspiel. Obschon der Konzern fundamental nicht völlig schlecht dasteht und stets aufs Neue über hohe Buchungszahlen sprach, lassen die Bullen sich einfach nicht zu neuen Ausbrüchen überreden. Stattdessen ließ sich in den vergangenen Monaten sogar beobachten, wie die Kurse sich immer weiter in Richtung Süden entwickelten.Anzeige:Mit übersichtlichen 5,85 Euro verließ die Aktie von TUI (DE000TUAG505) den Handel am Donnerstag und blickt hier auf Abschläge von gut 18 Prozent ...

