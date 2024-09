DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 13-Sep-2024 / 09:25 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 September 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 12 September 2024 it purchased a total of 494,479 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 294,479 200,000 EUR1.8460 Highest price paid (per ordinary share) GBP1.5580 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.8160 GBP1.5360 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.8353 GBP1.5497

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 July 2024.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 633,856,012 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 334 1.8340 XDUB 08:47:32 00029197011TRDU1 654 1.8340 XDUB 08:47:32 00029197009TRDU1 1,250 1.8340 XDUB 08:47:32 00029197010TRDU1 2,124 1.8340 XDUB 08:54:31 00029197123TRDU1 674 1.8320 XDUB 09:01:22 00029197154TRDU1 1,400 1.8320 XDUB 09:01:22 00029197153TRDU1 154 1.8220 XDUB 09:06:03 00029197172TRDU1 1,843 1.8220 XDUB 09:06:03 00029197170TRDU1 2,294 1.8220 XDUB 09:06:03 00029197171TRDU1 2,281 1.8300 XDUB 09:21:05 00029197246TRDU1 1,284 1.8280 XDUB 09:21:17 00029197248TRDU1 4,335 1.8280 XDUB 09:22:57 00029197252TRDU1 2,022 1.8200 XDUB 09:48:39 00029197432TRDU1 2,110 1.8180 XDUB 09:48:39 00029197433TRDU1 696 1.8160 XDUB 09:49:40 00029197461TRDU1 1,395 1.8160 XDUB 09:49:40 00029197463TRDU1 2,093 1.8160 XDUB 09:49:40 00029197462TRDU1 561 1.8200 XDUB 10:25:21 00029197820TRDU1 561 1.8200 XDUB 10:25:21 00029197819TRDU1 561 1.8200 XDUB 10:25:21 00029197818TRDU1 1,122 1.8200 XDUB 10:25:21 00029197822TRDU1 1,410 1.8200 XDUB 10:25:21 00029197821TRDU1 1,517 1.8200 XDUB 10:25:21 00029197823TRDU1 1,971 1.8200 XDUB 10:25:21 00029197817TRDU1 2,532 1.8200 XDUB 10:25:21 00029197816TRDU1 2,363 1.8220 XDUB 10:29:35 00029197858TRDU1 2,130 1.8220 XDUB 10:38:41 00029197940TRDU1 82 1.8220 XDUB 10:38:41 00029197945TRDU1 508 1.8220 XDUB 10:38:41 00029197944TRDU1 651 1.8220 XDUB 10:38:41 00029197943TRDU1 1,479 1.8220 XDUB 10:38:41 00029197941TRDU1 1,518 1.8220 XDUB 10:38:41 00029197946TRDU1 1,930 1.8220 XDUB 10:38:41 00029197947TRDU1 2,041 1.8220 XDUB 10:38:41 00029197942TRDU1 724 1.8360 XDUB 10:57:24 00029198065TRDU1 2,242 1.8360 XDUB 10:59:16 00029198081TRDU1 2,034 1.8400 XDUB 11:03:43 00029198152TRDU1 1,282 1.8440 XDUB 11:28:38 00029198417TRDU1 2,818 1.8440 XDUB 11:28:38 00029198416TRDU1 254 1.8440 XDUB 11:28:38 00029198422TRDU1 865 1.8440 XDUB 11:28:38 00029198420TRDU1 1,178 1.8440 XDUB 11:28:38 00029198419TRDU1 4,800 1.8440 XDUB 11:28:38 00029198418TRDU1 5,113 1.8440 XDUB 11:28:38 00029198421TRDU1 493 1.8440 XDUB 11:40:32 00029198461TRDU1 1,579 1.8440 XDUB 11:40:32 00029198462TRDU1 1,364 1.8440 XDUB 11:44:27 00029198471TRDU1 750 1.8440 XDUB 11:46:44 00029198482TRDU1 1,600 1.8440 XDUB 11:46:44 00029198481TRDU1 560 1.8440 XDUB 11:51:08 00029198513TRDU1 1,600 1.8440 XDUB 11:51:08 00029198512TRDU1 2,103 1.8420 XDUB 11:53:26 00029198521TRDU1 4,370 1.8420 XDUB 11:53:26 00029198520TRDU1 2,162 1.8400 XDUB 11:58:08 00029198533TRDU1 2,027 1.8380 XDUB 12:15:01 00029198701TRDU1 2,000 1.8380 XDUB 12:19:42 00029198753TRDU1 2,710 1.8380 XDUB 12:20:46 00029198760TRDU1 1,991 1.8380 XDUB 12:30:49 00029198852TRDU1 2,022 1.8380 XDUB 12:31:03 00029198855TRDU1 415 1.8400 XDUB 12:35:45 00029198878TRDU1 1,600 1.8400 XDUB 12:35:45 00029198877TRDU1 2,238 1.8400 XDUB 12:40:49 00029198905TRDU1 666 1.8440 XDUB 13:06:04 00029198988TRDU1 3,174 1.8440 XDUB 13:06:04 00029198990TRDU1 3,383 1.8440 XDUB 13:06:04 00029198989TRDU1 2,151 1.8440 XDUB 13:06:05 00029198991TRDU1 2,161 1.8460 XDUB 13:09:00 00029199005TRDU1 2,252 1.8460 XDUB 13:12:30 00029199027TRDU1 1,409 1.8460 XDUB 13:12:50 00029199030TRDU1 1,409 1.8460 XDUB 13:12:50 00029199031TRDU1 314 1.8440 XDUB 13:16:15 00029199046TRDU1 2,480 1.8440 XDUB 13:16:15 00029199045TRDU1 782 1.8440 XDUB 13:20:58 00029199066TRDU1 2,467 1.8440 XDUB 13:24:38 00029199087TRDU1 206 1.8440 XDUB 13:33:39 00029199153TRDU1 525 1.8440 XDUB 13:33:39 00029199149TRDU1 1,600 1.8440 XDUB 13:33:39 00029199151TRDU1 2,132 1.8440 XDUB 13:33:39 00029199150TRDU1 2,212 1.8440 XDUB 13:33:39 00029199152TRDU1 1,944 1.8420 XDUB 13:36:41 00029199176TRDU1 356 1.8420 XDUB 13:36:41 00029199177TRDU1 2,033 1.8400 XDUB 13:36:41 00029199178TRDU1 1,483 1.8440 XDUB 13:46:41 00029199233TRDU1 87 1.8440 XDUB 13:47:01 00029199235TRDU1 158 1.8440 XDUB 13:47:01 00029199237TRDU1 474 1.8440 XDUB 13:47:01 00029199236TRDU1 938 1.8440 XDUB 13:47:01 00029199238TRDU1 1,570 1.8440 XDUB 13:47:01 00029199239TRDU1 1,745 1.8440 XDUB 13:47:01 00029199240TRDU1 631 1.8400 XDUB 13:51:24 00029199263TRDU1 1,569 1.8400 XDUB 13:51:24 00029199266TRDU1 2,170 1.8420 XDUB 14:03:25 00029199325TRDU1 1,978 1.8400 XDUB 14:03:25 00029199326TRDU1 2,006 1.8400 XDUB 14:03:25 00029199327TRDU1 1,989 1.8400 XDUB 14:05:08 00029199332TRDU1 440 1.8400 XDUB 14:05:11 00029199336TRDU1 1,801 1.8400 XDUB 14:05:11 00029199334TRDU1 202 1.8420 XDUB 14:24:44 00029199472TRDU1 312 1.8420 XDUB 14:24:44 00029199468TRDU1 625 1.8420 XDUB 14:24:44 00029199473TRDU1 975 1.8420 XDUB 14:24:44 00029199469TRDU1 1,288 1.8420 XDUB 14:24:44 00029199470TRDU1 1,730 1.8420 XDUB 14:24:44 00029199463TRDU1 2,014 1.8420 XDUB 14:24:44 00029199462TRDU1 2,956 1.8420 XDUB 14:24:44 00029199466TRDU1 3,201 1.8420 XDUB 14:24:44 00029199471TRDU1 696 1.8380 XDUB 14:29:37 00029199552TRDU1 1,499 1.8380 XDUB 14:29:37 00029199554TRDU1 2,781 1.8380 XDUB 14:29:37 00029199553TRDU1 802 1.8380 XDUB 14:32:49 00029199601TRDU1 1,507 1.8380 XDUB 14:32:49 00029199600TRDU1 2,238 1.8380 XDUB 14:32:49 00029199599TRDU1 847 1.8380 XDUB 14:37:45 00029199653TRDU1 3,610 1.8380 XDUB 14:37:45 00029199652TRDU1 2,215 1.8380 XDUB 14:46:18 00029199766TRDU1 2,848 1.8380 XDUB 14:46:18 00029199767TRDU1 5,285 1.8380 XDUB 14:46:18 00029199768TRDU1 1,864 1.8320 XDUB 14:49:24 00029199864TRDU1 371 1.8320 XDUB 14:49:24 00029199865TRDU1 686 1.8320 XDUB 14:54:26 00029199891TRDU1 743 1.8320 XDUB 14:54:26 00029199892TRDU1 3,006 1.8320 XDUB 14:54:34 00029199898TRDU1 2,061 1.8280 XDUB 15:00:27 00029199926TRDU1 2,084 1.8280 XDUB 15:00:27 00029199927TRDU1 2,552 1.8280 XDUB 15:00:27 00029199928TRDU1 138 1.8260 XDUB 15:01:05 00029199944TRDU1 2,069 1.8260 XDUB 15:01:05 00029199943TRDU1 632 1.8240 XDUB 15:06:05 00029200024TRDU1 409 1.8320 XDUB 15:15:06 00029200151TRDU1 2,076 1.8320 XDUB 15:15:06 00029200155TRDU1 2,108 1.8320 XDUB 15:15:06 00029200152TRDU1 3,881 1.8320 XDUB 15:15:06 00029200153TRDU1 4,290 1.8320 XDUB 15:15:06 00029200154TRDU1 1,210 1.8320 XDUB 15:22:41 00029200317TRDU1 2,204 1.8320 XDUB 15:22:41 00029200315TRDU1 2,339 1.8320 XDUB 15:22:41 00029200316TRDU1 3,426 1.8320 XDUB 15:22:41 00029200314TRDU1 2,306 1.8300 XDUB 15:24:34 00029200327TRDU1 199 1.8340 XDUB 15:37:18 00029200414TRDU1 1,408 1.8340 XDUB 15:37:18 00029200413TRDU1 412 1.8360 XDUB 15:39:28 00029200421TRDU1 1,600 1.8360 XDUB 15:39:28 00029200420TRDU1 2,168 1.8360 XDUB 15:43:40 00029200445TRDU1 2,262 1.8360 XDUB 15:43:40 00029200444TRDU1 801 1.8360 XDUB 15:43:41 00029200446TRDU1 6,014 1.8360 XDUB 15:46:13 00029200463TRDU1 11,240 1.8360 XDUB 15:52:10 00029200542TRDU1 126 1.8340 XDUB 15:54:35 00029200552TRDU1 1,934 1.8340 XDUB 15:54:35 00029200553TRDU1 197 1.8320 XDUB 15:57:57 00029200572TRDU1 1,420 1.8320 XDUB 15:57:57 00029200574TRDU1 1,511 1.8320 XDUB 15:57:57 00029200573TRDU1 2,215 1.8320 XDUB 15:57:57 00029200571TRDU1 491 1.8320 XDUB 15:59:50 00029200603TRDU1 1,856 1.8320 XDUB 15:59:50 00029200604TRDU1 749 1.8320 XDUB 16:04:50 00029200648TRDU1 997 1.8320 XDUB 16:11:51 00029200681TRDU1 1,077 1.8320 XDUB 16:11:51 00029200680TRDU1 783 1.8320 XDUB 16:13:40 00029200693TRDU1 1,250 1.8320 XDUB 16:13:40 00029200692TRDU1 2,322 1.8320 XDUB 16:15:20 00029200700TRDU1 401 1.8320 XDUB 16:17:15 00029200718TRDU1 758 1.8320 XDUB 16:17:15 00029200719TRDU1 845 1.8320 XDUB 16:17:15 00029200720TRDU1 3 1.8320 XDUB 16:18:47 00029200726TRDU1 767 1.8320 XDUB 16:18:47 00029200728TRDU1 1,600 1.8320 XDUB 16:18:47 00029200727TRDU1 918 1.8300 XDUB 16:19:17 00029200736TRDU1 666 1.8300 XDUB 16:20:10 00029200769TRDU1 683 1.8300 XDUB 16:20:10 00029200770TRDU1 1,349 1.8300 XDUB 16:24:37 00029200807TRDU1 1,167 1.8320 XDUB 16:24:37 00029200808TRDU1 2,000 1.8320 XDUB 16:24:37 00029200809TRDU1 988 1.8320 XDUB 16:24:38 00029200810TRDU1 1,600 1.8320 XDUB 16:24:38 00029200811TRDU1 1,566 1.8320 XDUB 16:24:38 00029200812TRDU1 35 1.8320 XDUB 16:25:09 00029200819TRDU1 2,000 1.8320 XDUB 16:25:09 00029200820TRDU1 546 1.8300 XDUB 16:25:09 00029200821TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 447 1.5460 XLON 08:55:01 00029197125TRDU1 1,618 1.5460 XLON 08:55:01 00029197124TRDU1 1,033 1.5440 XLON 09:06:00 00029197169TRDU1 1,400 1.5440 XLON 09:06:00 00029197168TRDU1 2,433 1.5420 XLON 09:29:03 00029197261TRDU1 811 1.5400 XLON 09:33:24 00029197272TRDU1 1,480 1.5400 XLON 09:33:24 00029197271TRDU1 1,430 1.5400 XLON 09:45:12 00029197346TRDU1 887 1.5400 XLON 09:45:12 00029197345TRDU1 2,102 1.5360 XLON 09:57:58 00029197542TRDU1 278 1.5360 XLON 10:05:50 00029197604TRDU1 2,274 1.5360 XLON 10:25:02 00029197797TRDU1 6,138 1.5360 XLON 10:25:02 00029197796TRDU1 2,228 1.5360 XLON 10:25:02 00029197795TRDU1 2,283 1.5360 XLON 10:25:02 00029197794TRDU1 1,300 1.5540 XLON 11:00:15 00029198097TRDU1 716 1.5540 XLON 11:00:15 00029198096TRDU1 830 1.5540 XLON 11:00:15 00029198095TRDU1 2,332 1.5500 XLON 11:00:18 00029198098TRDU1 2,061 1.5540 XLON 11:06:37 00029198246TRDU1 2,042 1.5580 XLON 11:12:56 00029198310TRDU1 370 1.5580 XLON 11:12:56 00029198311TRDU1 1,107 1.5580 XLON 11:20:33 00029198367TRDU1 1,200 1.5580 XLON 11:20:33 00029198366TRDU1 2,115 1.5580 XLON 11:28:17 00029198412TRDU1 799 1.5540 XLON 11:28:38 00029198415TRDU1 3,551 1.5540 XLON 11:28:38 00029198414TRDU1 2,343 1.5540 XLON 11:28:38 00029198413TRDU1 1,359 1.5560 XLON 11:57:12 00029198526TRDU1 819 1.5560 XLON 11:57:12 00029198525TRDU1 705 1.5540 XLON 12:04:56 00029198579TRDU1 1,652 1.5540 XLON 12:04:56 00029198578TRDU1 2,897 1.5500 XLON 12:09:38 00029198618TRDU1 3,054 1.5500 XLON 12:09:38 00029198617TRDU1 56 1.5500 XLON 12:33:39 00029198870TRDU1 2,082 1.5500 XLON 12:33:39 00029198869TRDU1 174 1.5520 XLON 12:40:55 00029198906TRDU1 38 1.5520 XLON 12:41:27 00029198908TRDU1 1,800 1.5580 XLON 13:09:10 00029199006TRDU1 9,472 1.5580 XLON 13:12:09 00029199020TRDU1 4,632 1.5580 XLON 13:12:09 00029199019TRDU1 1,746 1.5540 XLON 13:23:52 00029199083TRDU1 327 1.5540 XLON 13:23:52 00029199082TRDU1 2,052 1.5540 XLON 13:23:52 00029199081TRDU1 2,283 1.5560 XLON 13:33:46 00029199158TRDU1 2,362 1.5560 XLON 13:33:46 00029199157TRDU1 4,347 1.5560 XLON 13:47:01 00029199234TRDU1 2,081 1.5520 XLON 13:51:24 00029199267TRDU1 2,099 1.5520 XLON 14:05:11 00029199337TRDU1 69 1.5520 XLON 14:05:11 00029199335TRDU1 2,000 1.5520 XLON 14:05:11 00029199333TRDU1 5,781 1.5540 XLON 14:24:44 00029199467TRDU1 3,123 1.5540 XLON 14:24:44 00029199465TRDU1 1,978 1.5540 XLON 14:24:44 00029199464TRDU1 2,300 1.5540 XLON 14:24:44 00029199461TRDU1 2,195 1.5520 XLON 14:29:37 00029199551TRDU1 2,439 1.5520 XLON 14:29:37 00029199550TRDU1 2,309 1.5520 XLON 14:32:49 00029199598TRDU1 2,020 1.5520 XLON 14:46:18 00029199774TRDU1 3,716 1.5520 XLON 14:46:18 00029199773TRDU1 2,169 1.5520 XLON 14:46:18 00029199772TRDU1 5,200 1.5520 XLON 14:46:18 00029199769TRDU1 2,078 1.5460 XLON 15:00:42 00029199936TRDU1 2,103 1.5460 XLON 15:03:29 00029199978TRDU1 2,030 1.5440 XLON 15:09:05 00029200034TRDU1 253 1.5460 XLON 15:18:21 00029200278TRDU1 4,689 1.5500 XLON 15:54:35 00029200551TRDU1 2,105 1.5500 XLON 15:54:35 00029200550TRDU1 27,960 1.5500 XLON 15:54:35 00029200549TRDU1 1,235 1.5480 XLON 16:02:48 00029200629TRDU1 815 1.5480 XLON 16:02:48 00029200628TRDU1 22 1.5480 XLON 16:02:48 00029200627TRDU1 1,437 1.5480 XLON 16:06:07 00029200661TRDU1 704 1.5480 XLON 16:06:07 00029200660TRDU1 4,451 1.5460 XLON 16:06:24 00029200664TRDU1 4,115 1.5460 XLON 16:06:24 00029200663TRDU1 2,223 1.5440 XLON 16:19:54 00029200760TRDU1 79 1.5440 XLON 16:19:54 00029200759TRDU1 1,200 1.5440 XLON 16:24:41 00029200813TRDU1 1,200 1.5440 XLON 16:24:41 00029200816TRDU1 881 1.5440 XLON 16:24:41 00029200815TRDU1 867 1.5440 XLON 16:24:41 00029200814TRDU1 1,514 1.5440 XLON 16:24:57 00029200817TRDU1 614 1.5440 XLON 16:24:57 00029200818TRDU1 4 1.5440 XLON 16:26:01 00029200826TRDU1 1,800 1.5440 XLON 16:26:01 00029200825TRDU1 2 1.5440 XLON 16:26:01 00029200824TRDU1 1,039 1.5440 XLON 16:27:00 00029200828TRDU1 1,142 1.5440 XLON 16:27:00 00029200827TRDU1 1,975 1.5440 XLON 16:28:14 00029200871TRDU1 119 1.5440 XLON 16:28:14 00029200870TRDU1 1,200 1.5440 XLON 16:29:25 00029200872TRDU1 1,200 1.5440 XLON 16:29:25 00029200873TRDU1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 346822 EQS News ID: 1988009 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

