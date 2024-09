Die Inhalation von Colistimethat-Natrium über das I-neb Adaptive Aerosol Delivery System (CMS I-neb) reduzierte signifikant die pulmonalen Exazerbationen und verbesserte die Lebensqualität von Patienten mit einer durch nicht zystische Fibrosen hervorgerufenen Bronchiektasie (NCFB), die mit P. aeruginosa kolonisiert war

Beide Studien zeigten eine allgemein gute Verträglichkeit von CMS I-neb, keine bedeutenden Sicherheitsbedenken und das Auftreten von Bronchospasmen bei weniger als 5 der Patienten

Zambon kooperiert weiterhin mit Regulierungsbehörden für das Ziel, Colistimethat-Natrium über ein spezielles Inhalationsgerät für Patienten mit Bronchiektasen und chronischer P. aeruginosa-Infektion bereitzustellen

Zambon, ein multinationales Pharmaunternehmen mit Fokus auf die Innovation von Heilung und Pflege, um die Gesundheit von Menschen und die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, meldete heute die Onlineveröffentlichung der Phase-3-Studien PROMIS-I und PROMIS-II in der Fachpublikation The Lancet Respiratory Medicine. Die PROMIS-Studien untersuchten die Wirksamkeit und Sicherheit von Colistimethat-Natrium zur Inhalation, das über das I-neb Adaptive Aerosol Delivery System ("CMS I-neb") verabreicht wird, als Therapie zur Minderung von Lungenexazerbationen bei Patienten mit durch nicht zystische Fibrosen hervorgerufenen Bronchiektasen (NCFB), die chronisch mit P. aeruginosa kolonisiert sind, über einen Zeitraum von 12 Monaten im Vergleich zu Placebo.

"The publication of these pivotal data in The Lancet Respiratory Medicine"Die Veröffentlichung dieser zulassungsrelevanten Daten in The Lancet Respiratory Medicine ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung innovativer Therapien, die sich an Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen richten", kommentiert Paola Castellani, Chief Medical Officer und Leiterin von Forschung und Entwicklung bei Zambon. "Für Patienten mit NCFB einer Erkrankung ohne zugelassene Behandlungsoptionen zeigen die Ergebnisse des PROMIS-Programms das Potenzial von CMS I-neb zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse und der Lebensqualität. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit den Zulassungsbehörden, um diese wichtige Therapie den Patienten so schnell wie möglich zugänglich zu machen."

Die chronische Infektion mit P. aeruginosa geht mit einer schwereren Erkrankung, einer raschen Verschlechterung der Lungenfunktion, der Zunahme von Exazerbationen, Krankenhausaufenthalten und einer erhöhten Sterblichkeitsrate einher.i Die PROMIS-Studien sind die ersten doppelblinden, placebokontrollierten Studien im großen Maßstab zu inhaliertem Colistimethat-Natrium, einem in Europa häufig angewandten Antibiotikum gegen Zystische Fibrose.

Die veröffentlichten Studienergebnisse basieren auf den beiden globalen multizentrischen, randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-3-Studien PROMIS-I und PROMIS-II an erwachsenen Patienten mit Bronchiektasen, die chronisch mit P. aeruginosa kolonisiert sind und bei denen im vorangegangenen Jahr mindestens zwei oral mit Antibiotika behandelte Exazerbationen oder eine intravenös mit Antibiotika behandelte Exazerbation aufgetreten sind. Die Patienten wurden randomisiert (377 in PROMIS-I und 287 in PROMIS-II) und erhielten bis zu 12 Monate lang zweimal täglich inhalatives Colistimethat-Natrium oder Placebo mit dem I-neb-Gerät. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt war die jährliche Häufigkeit der pulmonalen Exazerbationen. Wichtige sekundäre Wirksamkeitsendpunkte waren die Zeit bis zur ersten Exazerbation, die Lebensqualität, die Veränderung der P. aeruginosa-Dichte, die Häufigkeit schwerer Exazerbationen und die Zeit bis zur ersten schweren Exazerbation.

Wichtige Ergebnisse von PROMIS-I und PROMIS-II:

In der PROMIS-I-Studie wurde der primäre Endpunkt einer signifikanten Reduzierung der jährlichen Häufigkeit von pulmonalen Exazerbationen erreicht. Im Vergleich zu Placebo wurde die Häufigkeit der Exazerbationen um 39 gesenkt (Inzidenzratio 0,61; 95 KI 0,46-0,82; p=0,0010).

Die Zahl der schweren Exazerbationen ging um 59 zurück, und die mit CMS I-neb behandelten Patienten berichteten eine klinisch bedeutende ii Verbesserung der Lebensqualität, die mithilfe des St. George's Respiratory Questionnaire gemessen wurde, sowie eine Verringerung der P. aeruginosa -Dichte.

Verbesserung der Lebensqualität, die mithilfe des St. George's Respiratory Questionnaire gemessen wurde, sowie eine Verringerung der -Dichte. Aufgrund der COVID-19-Pandemie musste die PROMIS-II-Studie vorzeitig abgebrochen werden, und die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend. Bei einer Teilanalyse der PROMIS-II-Vorpandemieperiode entsprachen die Ergebnisse jedoch denen der PROMIS-I-Studie.

Beide Studien ergaben eine gute Verträglichkeit. Größere Sicherheitsprobleme wurden nicht festgestellt. Bronchospasmen waren selten und traten bei weniger als 5 der Patienten auf.

"Die Ergebnisse des PROMIS-Programms bedeuten einen wichtigen Durchbruch für NCFB-Patienten eine Population, die seit langer Zeit unter chronischen Atemwegsinfektionen ohne zugelassene Behandlungen litt. Erstmals liegen uns solide Nachweise vor, die zeigen, dass CMS I-neb die Häufigkeit von Exazerbationen signifikant reduzieren und die Lebensqualität von Patienten mit NCFB und chronischer P. aeruginosa-Infektion verbessern kann. Dies schafft neue Hoffnung in einem Anwendungsbereich, für den bisher nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten verfügbar waren", berichtet Dr. Charles Haworth, Lungenarzt am Cambridge Centre for Lung Infection des Royal Papworth Hospital und leitender Prüfarzt der PROMIS-Studie.

"Diese Ergebnisse untermauern die Bedeutung von inhalativen Antibiotika wie CMS I-neb für die Minderung von Exazerbationen und die Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei Patienten mit NCFB, die chronisch mit P. aeruginosa. infiziert sind. Chronische Bronchialinfektionen spielen eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Entzündungen und der Schädigung der Atemwege von Patienten mit Bronchiektasen. Die Verringerung von Exazerbationen wird mit einer besseren Prognose, Lebensqualität und Lungenfunktion in Verbindung gebracht", kommentiert Prof. James Chalmers, Professor für Atemwegsforschung an der Universität Dundee und PROMIS-Studienarzt.

Das klinische PROMIS-Programm erhielt von der FDA die Zulassung als Qualified Infectious Disease Product (QIDP) sowie als Fast Track- und Breakthrough-Produkt für die Reduzierung der Häufigkeit von Lungenexazerbationen bei erwachsenen NCFB-Patienten, die mit P. aeruginosa kolonisiert sind.

Über das PROMIS-Entwicklungsprogramm

PROMIS-I und PROMIS-II sind multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studien zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von inhaliertem Colistimethat-Natrium, verabreicht über das I-neb Adaptive Aerosol Delivery System (CMS I-neb) bei Erwachsenen mit einer durch nicht zystische Fibrosen hervorgerufene Bronchiektasie, die chronisch mit P. aeruginosa infiziert ist. Das primäre Ziel beider Studien war die Untersuchung der jährlichen Häufigkeit von Lungenexazerbationen bei Patienten, die zweimal täglich CMS I-neb erhielten, im Vergleich zu Placebo.

Zu den sekundären Endpunkten gehörten die Zeit bis zur ersten pulmonalen Exazerbation, die jährliche Häufigkeit schwerer pulmonaler Exazerbationen, die Zeit bis zur ersten schweren pulmonalen Exazerbation, die Lebensqualität, gemessen anhand des St. George's Respiratory Questionnaire und des Quality of Life Questionnaire-Bronchiectasis (QOL-B), die Anzahl der exazerbationsfreien Tage, die P. aeruginosa-Dichte und -Anfälligkeit, die Resistenzentwicklung sowie die allgemeine Sicherheit und Verträglichkeit.

An der PROMIS-I-Studie nahmen 377 Patienten in 12 Ländern teil: Australien, Belgien, Deutschland, Griechenland, Großbritannien, Israel, Italien, Neuseeland, Niederlande, Portugal und die Schweiz. An der PROMIS-II-Studie nahmen 287 Patienten in 12 Ländern teil: Argentinien, Australien, Deutschland Frankreich, Griechenland, Israel, Italien, Kanada, Neuseeland, Polen, Portugal und die USA.

Über die NCFB

Die durch nicht zystische Fibrosen bedingte Bronchiektasie (NCFB) ist eine chronische Lungenerkrankung, die durch wiederkehrende Infektionen, Entzündungen, anhaltenden Husten und Auswurf charakterisiert ist und deren Prävalenz weltweit ansteigt.

Die NCFB nimmt einen progressiven Verlauf, der insbesondere durch die Häufigkeit der Exazerbationen bestimmt ist, von denen viele mit Pseudomonas aeruginosa in Verbindung gebracht werden. Vor diesem Hintergrund genießen die Forschungsanstrengungen zur Behandlung von P. aeruginosa-Infektionen und der damit einhergehenden akuten Exazerbationen weiterhin eine hohe klinische Priorität. iii

Die Behandlung von Bronchiektasen zielt darauf ab, Exazerbationen zu reduzieren, Symptome zu lindern, die Lebensqualität zu verbessern und das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern.

Husten mit Auswurf sowie Atemnot sind die häufigsten Symptome, aber auch Rhinosinusitis, Müdigkeit, Hämoptyse und Thoraxschmerzen treten häufig auf.

In den vergangenen zehn Jahren ist die Prävalenz von NCFB um 40 gestiegen und wird jetzt auf bis zu 566 je 100.000 Menschen beziffert. Damit ist sie die dritthäufigste chronische Atemwegserkrankung.iv

Auch die Inzidenz von NCFB scheint zu steigen, insbesondere bei Frauen und älteren Menschen.

Über Colistimethat-Natrium (CMS)

Colistimethat-Natrium (CMS) ist ein Prodrug (die für die Inhalationstherapie verwendete Form) des Antibiotikums Colistin.

Colistin ist ein Polymyxin-Antibiotikum, gewonnen aus dem Bacillus polymyxa var. colistinus.

Polymyxin-Antibiotika sind oberflächenaktive Wirkstoffe, die an die bakterielle Zellmembran andocken und deren Durchlässigkeit verändern, was zum Tod der Bakterienzellen führt.

Colistin ist ein Wirkstoff gegen aerobe gramnegative Krankheitserreger, die lebensbedrohliche Infektionen hervorrufen können, einschließlich P. aeruginosa.

Colistin ist bis heute eines der wenigen aktiven antimikrobiellen Antibiotika gegen multiresistente gramnegative Bakterien. Es gilt als eine der letzten therapeutischen Optionen bei Infektionen wie die der Carbapenem-resistenten P. aeruginosa

Über Zambon SpA

Zambon SpA ist ein multinationales pharmazeutisches Unternehmen, das 1906 in Vicenza gegründet wurde. Seine Tradition beruht auf den Grundwerten einer italienischen Familie, die sich der Innovation von Heilung und Pflege widmete, um die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 2.500 Mitarbeitende, ist in 23 Ländern in Europa, Amerika und Asien präsent und betreibt Produktionsstätten in Italien, der Schweiz, China und Brasilien. Dank seiner innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte, die in 87 Ländern erhältlich sind, hat Zambon Spa im Jahr 2023 einen Umsatz von 843 Millionen Euro erzielt. Neben den drei traditionellen Therapiegebieten des Unternehmens Erkrankungen der Atemwege, Harnwegsinfektionen und Schmerzbehandlung konzentriert sich Zambon auf die Entwicklung von Therapien für neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson oder seltene Krankheiten wie Mukoviszidose, BOS, im Zusammenhang mit der bedeutenden Übernahme von Breath Therapeutics im Jahr 2019, und NCFB. Weitere Informationen über Zambon sind erhältlich unter www.zambon.com.

i Finch S, McDonnell MJ, Abo-Leyah H, Aliberti S, Chalmers JD. A Comprehensive Analysis of the Impact of Pseudomonas aeruginosa Colonization on Prognosis in Adult Bronchiectasis. Ann Am Thorac Soc Vol 12, No 11, pp 1602-1611, Nov 2015

ii McLeese RH, Spinou A, Alfahl Z, et al. Psychometrics of health-related quality of life questionnaires in bronchiectasis: a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J 2021; 58: 2100025.

iii Severiche-Bueno D, Gamboa E, Reyes LF, Chotirmall SH. Hot topics and current controversies in non-cystic fibrosis bronchiectasis. Breathe 2019; 15: 286-295

iv Thornton, Christina S., Somayaji, Ranjani, Lim, Rachel K. Assessment of factors and interventions towards therapeutic adherence among persons with non-cystic fibrosis bronchiectasis. ERJ Open Research 2022; 2022-10-01, 00340-2022. 10.1183/23120541.00340-2022. https://bit.ly/3TcvnqX

