© Foto: Uli Deck/dpa



Der Goldpreis setzt seine Rekordserie am Freitag fort. Das liegt an gleich mehreren Faktoren. Die Marke von 2.600 US-Dollar könnte heute noch fallen. Ein Ende des Aufwärtstrends scheint nicht in Sicht.Der Goldpreis setzt am Freitag seinen Aufwärtstrend fort und erreichte ein neues Allzeithoch, gestützt durch die Erwartung einer Zinssenkung der Federal Reserve und der ausufernden US-Staatsausgaben. Experten rechnen damit, dass die Aufwärtsbewegung so schnell nicht enden wird. Auch wenn eine Zinssenkung von 25 Basispunkten bereits zu einem Großteil im Goldpreis eingepreist ist, könnte das Edelmetall weiteres Aufwärtspotenzial haben. "Nur weil Gold ein neues Rekordhoch erreicht hat, bedeutet …