Erfurt (ots) -Mit dem Drehstart des neuen Songwriting-Camps im niederländischen Zeeland wartet auf die zehn besten Songwriter-Talente der 17. Staffel von "Dein Song" (ZDF) die nächste Etappe ihrer musikalischen Reise. Nach dem erfolgreichen Casting zum Auftakt freuen sich die qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten nun darauf, sich besser kennen zu lernen und weiter an ihren Kompositionen zu feilen. Die Folgen der 16-teiligen Doku-Reihe sind ab Frühjahr 2025 bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player und in der ZDFmediathek zu sehen.Im Songwriting-Camp sind vor allem Kreativität und gemeinsame Erlebnisse gefragt: Schauspielübungen, Tanzvideodrehs und spontane Fotoshootings oder sportliche Aktivitäten wie Windsurfen, SUP-Fahren, Fußballspielen und Reiten am Strand - das Songwriting-Camp verspricht jede Menge Spaß und neue Erfahrungen. Am Ende präsentieren alle Kandidatinnen und Kandidaten ihre weiterentwickelten Songs der prominenten Jury, bestehend aus Singer-Songwriter Kelvin Jones, Frida Gold-Frontfrau Alina Süggeler und MIA.-Sängerin Mieze Katz. Nur sieben Kandidatinnen und Kandidaten kommen weiter. Moderiert wird das Halbfinale vom neuen "Dein Song"-Moderatorenduo Luca Hänni und Jeannie Wagner.Der nächste Schritt ist die Songproduktion auf Ibiza, wo die Finalistinnen und Finalisten im "Dein Song"-Studio auf prominente Musikpaten treffen. Hier perfektionieren und produzieren die Talente gemeinsam mit den Musikstars ihre Songs und geben den Kompositionen den letzten Schliff. Mit der deutschen Rap-Künstlerin Aisha Vibes konnte bereits ein spannender Name für eine Musikpatenschaft gewonnen werden. Die gebürtige Heidelbergerin überzeugt in ihren Songs mit einem Mix aus R'n'B, Rap und Afrobeats und freut sich schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit den aufstrebenden Nachwuchstalenten.Auf den "Dein Song"-Instagram (https://www.instagram.com/deinsong/)- und TikTok (https://www.tiktok.com/@deinsong?lang=de-DE)-Channels wartet aufwändig gestalteter Content auf alle, die Musik lieben, machen und hören."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.