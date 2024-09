Die Autoindustrie steckt in der Krise und sucht händeringend nach Entlastung. Die Probleme der deutschen Autohersteller haben sich zuletzt weiter verschärft - BMW vermeldete eine Gewinnwarnung, während VW Arbeitsplätze kündigen und Werke schließen will. Laut einem Bericht von Bloomberg will die kriselnde Automobilindustrie die Europäische Union nun offenbar drängen, ihre Klimaziele für den Sektor erst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...