NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 63 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Branchendaten deuteten auf ein eher maues Geschäft mit refraktiven Laser in China hin, schrieb Analyst Richard Felton in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er kappte seine Schätzungen und wies darauf hin, dass er deutlich unter dem Marktkonsens liegt./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2024 / 18:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005313704

© 2024 dpa-AFX-Analyser