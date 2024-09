Adobe schockt mit Umsatzwarnung

Werbung







Das Unternehmen, dass vor allem für seine Photoshop Software bekannt ist, lieferte am Donnerstag Quartalszahlen.



Adobe hat Anlegerinnen und Anleger mit einer Umsatzwarnung überrascht. Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal Einnahmen zwischen 5,50 und 5,55 Milliarden US-Dollar, während 5,61 Milliarden US-Dollar erwartet worden waren. Gründe dafür sind ein starker Wettbewerb und eine geringere Nachfrage nach KI-Werkzeugen aufgrund des schwierigen Wirtschaftsumfelds. Der Quartalsgewinn ist davon auch betroffen und wird voraussichtlich zwischen 4,63 und 4,68 US-Dollar pro Aktie liegen. Der Umsatz im vergangenen Quartal betrug 5,41 Milliarden US-Dollar, etwas höher als die Schätzungen von 5,37 Milliarden US-Dollar. Die Aktie hatte es jetzt fast wieder auf das Level des Jahresanfangs geschafft, fiel jedoch nachbörslich über 9 Prozent.









Quelle: HSBC