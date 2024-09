DJ Wissing: Schenker-Verkauf Schritt zu Fokussierung auf Bahn-Kerngeschäft

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat den Verkauf von DB Schenker als Beitrag zur Sanierung der Deutschen Bahn gewertet. "Mein Ziel ist es, dass sich die DB AG auf ihr Kerngeschäft - den Schienenverkehr in Deutschland - fokussiert", sagte Wissing in einer schriftlichen Mitteilung. "Mit dem Verkauf von Schenker ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung unternommen worden." Mit dem von ihm geforderten Sanierungskonzept müsse sich die Bahn wirtschaftlich wie strukturell neu aufstellen. "Dabei hilft es, dass die DB AG mit dem Erlös ihre Schulden deutlich reduzieren kann", unterstrich der Verkehrsminister.

Wissing betonte, die Unternehmenstätigkeit von Schenker habe keinen Bezug zum Kerngeschäft der Bahn. Die hohe Verschuldung der Bahn und der fehlende Investitionsspielraum minderten zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Schenker. Ein Unternehmen wie Schenker müsse sich international aufstellen, um wachsen zu können. Die Bahn hingegen müsse sich wieder stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. "Hier gibt es noch genug zu tun." Ausdrücklich begrüßte Wissing, dass Regelungen zum Erhalt der Arbeitsplätze und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer in Deutschland vereinbart worden seien.

September 13, 2024

