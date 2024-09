Die US-Investmentbank JPMorgan sorgt mit ihren jüngsten Analysen für Bewegung an den Aktienmärkten. Besonders auffällig sind die Einschätzungen zu verschiedenen Unternehmen, die das Potenzial haben, die Kursentwicklung maßgeblich zu beeinflussen. Bei dem chinesischen Internetriesen Alibaba bestätigte JPMorgan eine "Overweight"-Einstufung, was auf optimistische Zukunftsaussichten hindeutet. Gleichzeitig stufte die Bank die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius von "Neutral" auf "Overweight" hoch und erhöhte das Kursziel deutlich, was auf eine positive Einschätzung der Unternehmensentwicklung schließen lässt.

Differenzierte Bewertungen im Gesundheitssektor

Im Kontrast dazu steht die Bewertung des Medizintechnikunternehmens Carl Zeiss Meditec, für das JPMorgan eine zurückhaltendere Position einnimmt. Die Einstufung auf "Underweight" und die Aufnahme in [...]

Hier weiterlesen