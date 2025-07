© Foto: Bild von Jorgen Hendriksen auf Unsplash

Nach schweren Zeiten zeigt die Porsche-Aktie wieder Lebenszeichen. Mit einem kleinen Kurssprung macht das Stuttgarter Unternehmen auf sich aufmerksam. Drei neue 911-Modelle mit Allradantrieb und 480 PS sollen frischen Wind in die Verkaufszahlen bringen. Während Analysten weiterhin vorsichtig bleiben, überrascht der Sportwagenhersteller mit einer robusten Dividendenpolitik. Die Aktie notiert bei 43,20 Euro und hat damit deutlich Luft nach oben 3-Jahres-Hoch von 120,80 Euro. Kann Porsche die Trendwende schaffen und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen oder ist das nur ein Dead Cat Bounce?

Neue Modelle als Hoffnungsträger

Porsche macht jetzt richtig ernst mit dem Allradantrieb. Die Stuttgarter haben gleich drei neue 911er auf den Markt gebracht. Den Carrera 4S als Coupe und Cabriolet, plus den Targa 4S. Macht auch Sinn, denn immerhin greift etwa jeder zweite Kunde bei den S-Modellen zum Vierradantrieb. Der satte 3,0-Liter-Biturbo wurde kräftig aufgepeppt und bringt jetzt 480 PS auf die Straße. Das sind satte 30 PS mehr als der Vorgänger. Das Coupé katapultiert sich in nur 3,3 Sekunden auf Tempo 100 und jagt mit bis zu 308 km/h über die Autobahn, wenn man das denn möchte. Bei den Preisen bleibt Porsche seiner Linie treu - unter 163.000 Euro geht nichts oder kaum etwas. Aber dafür bekommt man auch echte Sportwagen-DNA aus Zuffenhausen. Der Targa feiert zudem sein 60-jähriges Jubiläum. Diese Erfolgsformel baut Porsche nun konsequent aus. Matrix-LED-Scheinwerfer und kabelloses Smartphone-Laden gehören zur Serienausstattung.

Charttechnik

Die Porsche-Aktie hat schwere Monate hinter sich und wohl auch noch vor sich. Vom Hoch bei 120,80 aus dem Mai 2023 ist die Aktie noch meilenweit entfernt. Das waren damals noch bessere Zeiten die auch voller Euphorie geprägt waren. Heute ist nur noch Trübsal angesagt. Erst kürzlich, vergangenen Monat, wurden traurige 39,58 Euro erreicht. Ein Negativrekord. Beide wichtigen SMAs (50er und auch 200er) liegen über dem aktuellen Kurs. Beim 50er ist es recht knapp. Dieser notiert bei 43,61 Euro. Das Handelsvolumen an sich ist immer noch recht dürftig, selbst bei dem letzten kleineren Anstieg. Das könnte auf eine gewisse Zurückhaltung der Anleger hindeuten. Technisch gesehen hat die Aktie kaum noch Unterstützung, außer bei etwa 39 Euro. Danach sieht es nach unten eher mau aus. Der Ausbruch über die 44-Euro-Marke wäre ein positives Signal. Sollte das Papier nachhaltig darüber steigen, könnte weiteres Potenzial bis 48 Euro freigesetzt werden. Schafft es die Aktie nicht, sieht auch diese Bewegung nach einer Korrekturbewegung im übergeordneten Abwärtstrend aus. Nicht mehr und nicht weniger. Das Kursziel bei 30 Euro lockt noch immer für die Bären. Der RSI mit einem Wert bei 42 ist auch eher nichtssagend.

Fundamentale Lage bleibt herausfordernd

Auch die fundamentale Lage bei Porsche bleibt herausfordernd. Trotz aller Herausforderungen aber hält Porsche an seiner Dividendenpolitik fest. Die Dividendenrendite liegt bei knapp 5 Prozent, was ein solider Wert in unsicheren Zeiten ist. Aber mit der Dividende ist es so eine Sache. Die kann auch schnell mal weniger oder gar ganz weg sein. Analysten erwarten für 2025 auch nur noch 1,16 Euro je Aktie. Damit wäre dann die Rendite nicht mehr bei 5 Prozent. Die UBS bewertet die Aktie weiterhin neutral mit einem Kursziel von 41 Euro.

Was tun?

Charttechnisch zeigt sich keine echte Stabilisierung nach dem dramatischen Kurssturz. Die neuen Allrad-Modelle könnten zwar frischen Wind ins Geschäft bringen, auch wenn die Preise hoch bleiben. Auch die bislang robuste Dividendenpolitik könnte sich bald relativieren oder gar ganz in Luft auflösen, denn der Markt für Luxus-Sportwagen bleibt volatil, und die Konkurrenz schläft nicht. Anleger sollten auf die kommenden Quartalszahlen Ende Juli warten. Für risikobereite Investoren bietet sich eine Chance, aber weniger auf der Longseite. Sollte der Kurs nämlich unter die 39 Euro rutschen, dürfte es in Richtung 30 Euro gehen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.