NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach finalen Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi betonte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, nach den zuvor veröffentlichten Eckdaten habe es nicht mehr viele Überraschungen gegeben. Kommentare hinsichtlich des Sanierungsplans seien beruhigend gewesen. Bereinigt um Einmaleffekte erziele der Sportwagenbauer weiterhin prozentual zweistellige Margen. Trotz aller Herausforderungen werde im Gesamtjahr ein positiver Free Cashflow angestrebt./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 10:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 10:28 / BST



ISIN: DE000PAG9113

