Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,das deutsche Gesundheitswesen steht vor einer doppelten demografischen Herausforderung. Das Durchschnittsalter und der Behandlungsbedarf der Bürgerinnen und Bürger steigen. Gleichzeitig werden in den kommenden Jahren viele Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen altersbedingt aus dem Berufsleben ausscheiden. Mit Blick auf diese drohende demografische Krise fordern die Vertreterinnen und Vertreter von rund vier Millionen Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen die Bundesregierung auf, der Gesunderhaltung der Bevölkerung und der Sicherung der gesundheitlichen Versorgung prioritäre Bedeutung beizumessen. Dabei sind ressortübergreifend alle Politikbereiche mit einzubeziehen, die die gesundheitlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger betreffen. Hierfür hat das Bündnis Gesundheit ein an das Bundeskanzleramt adressiertes Maßnahmenpapier entwickelt, das wir Ihnen vorstellen und mit Ihnen diskutieren wollen.Wir laden Sie herzlich ein zur Pressekonferenzam: Donnerstag, 19. September 2024, um 11.30 UhrOrt: Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Raum 1-2Schiffbauerdamm 40/Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 Berlinoder via Live-Stream unter www.baek.deIhre Gesprächspartner werden sein:Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der BundesärztekammerChristine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats e.V.Hannelore König, Präsidentin des Verbandes medizinischer Fachberufe e.V.Ute Repschläger, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes selbstständiger Physiotherapeuten - IFK e. V.Über Ihre Teilnahme vor Ort würden wir uns freuen. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) zur Pressekonferenz an.Die Pressekonferenz wird auch als Live-Stream auf der Seite der Bundesärztekammer (www.baek.de (https://www.bundesaerztekammer.de/)) zur Verfügung stehen. Ihre Fragen können Sie während der PK online über die Messagefunktion oder vorab per E-Mail an online-pk@baek.de richten.Das Bündnis Gesundheit ist ein Zusammenschluss von mehr als 30 Verbänden und Organisationen aus dem Gesundheitswesen. Es vertritt rund vier Millionen Beschäftigte, unter ihnen Vertreterinnen und Vertreter der Pflege- und Sozialberufe, der Ärzte- und Zahnärzteschaft, der Assistenzberufe, der Psychotherapeutenschaft, der Apothekerschaft sowie der Heilmittelerbringer.Pressekontakt:BundesärztekammerDezernat Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: (030) 4004 56 700Fax: (030) 4004 56 707E-Mail: presse@baek.de