Zusammen mit der ERGO hat die Hans John Versicherungsmakler GmbH ihre Deckungskonzepte zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung erweitert. Damit reagiert das Unternehmen auf aktuelle Trends und Berufstätigkeiten in der Branche. Die Hans John Versicherungsmakler GmbH legt Hand bei ihren Deckungskonzepten zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (VSH) an. In Zusammenarbeit mit der ERGO wurden diese bedeutend erweitert, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt. Diese Neuerungen würden Vermittlern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...