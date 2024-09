BROOKLYN, N.Y., Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, das weltweit führende Unternehmen für audiovisuelle Kodierungstechnologie und KI-gesteuerte Transkriptions- und Übersetzungslösungen, und Speechmatics, das führende Unternehmen für Spracherkennungstechnologie, gaben heute eine strategische Erweiterung ihrer mehrjährigen Partnerschaft bekannt, um neue und bessere KI-gesteuerte Produkte auf den Markt zu bringen.



Diese Partnerschaft verbindet die führende Sprach-zu-Text-Technologie von Speechmatics mit den einzigartigen iCap-basierten Encodern und dem sicheren Netzwerk von AI-Media, das die Technologie nahtlos in die bestehenden Arbeitsabläufe und Automatisierungssysteme der Kunden integriert.

Durch die Integration dieser Fähigkeiten ist LEXI 3.0 von AI-Media das erste KI-Produkt, das die Qualität von Human-in-the-Loop-Alternativen auf dem Live-Video-Markt übertrifft - und das zu einem Bruchteil der Kosten.

Tony Abrahams, CEO von AI-Media, äußerte sich zu der Partnerschaft:

"Unsere Daten zur Leistung von LEXI 3.0 haben gezeigt, dass Speechmatics in den letzten zwei Jahren eine unserer zuverlässigsten Engines war, die konstant genaue Ergebnisse lieferte und sich weiter verbesserte. Diese Partnerschaft bringt unsere beiden Unternehmen noch näher zusammen, da wir gemeinsam innovative Lösungen für die Zukunft der Untertitelung und Übersetzung entwickeln und gestalten.

Gemeinsam werden wir Lösungen entwickeln, die präzise, zuverlässig und anpassungsfähig sind, um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer weltweiten Kunden gerecht zu werden.

Diese Zusammenarbeit vertieft die Partnerschaft, die dazu geführt hat, dass das iCap Encoding Ecosystem von AI-Media zur ersten Wahl für Sendeanstalten und Regierungskunden auf der ganzen Welt geworden ist, die die bestmögliche Leistung aus den bahnbrechenden KI-Technologien von Speechmatics erhalten möchten."

Durch den Einsatz der fortschrittlichen Spracherkennungs-Engine von Speechmatics und der hochmodernen Workflow- und Encoding-Technologien von AI-Media erfüllt diese Partnerschaft die vielfältigen und komplexen Anforderungen verschiedener Branchen, von Sendeanstalten über Behörden bis hin zu Unternehmen.

Die Partnerschaft erweitert die Reichweite von Speechmatics durch die Integration seiner Kerntechnologie in das Produkt LEXI 3.0 von AI-Media.

Die Ausweitung des Erfolgs von LEXI 3.0 auf den europäischen Sendemarkt ist ein kurzfristiges Ziel - die aufkommenden mehrsprachigen Fähigkeiten von Speechmatics passen perfekt zu den Wachstumsplänen von AI-Media.

Eine Vision für die Zukunft

Diese neue Partnerschaft macht AI-Media zum größten Partner von Speechmatics auf dem Live-Untertitelungsmarkt und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit dar.

"Speechmatics hat sich zum führenden Anbieter von automatischer Spracherkennung (ASR) im Broadcast-Bereich entwickelt, weil wir eine hohe Genauigkeit und geringe Latenz in mehreren Sprachen bieten, sowohl live als auch offline. AI-Media hat unsere Technologie erfolgreich in ihre marktführende Broadcast-Infrastruktur integriert, um ein beeindruckendes Wachstum in ihren Märkten zu erzielen, und diese strategische Partnerschaft bedeutet eine engere Zusammenarbeit, um schnellere Innovation und Agilität zu ermöglichen. Das Ergebnis ist, dass globale Fernsehsender weiterhin den besten Untertitelungsdienst auf dem Markt erhalten und unsere kombinierte Stärke bei der KI-gesteuerten Untertitelung in einer breiteren Palette von Branchen genutzt werden kann", so Katy Wigdahl, CEO von Speechmatics.

Gemeinsam haben sich AI-Media und Speechmatics verpflichtet, die besten Technologien zu integrieren, um neue Branchenstandards zu setzen. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur eine technische Integration, sondern eine Partnerschaft mit Visionen und Innovationen, die sich ständig weiterentwickelt und sich den dynamischen Anforderungen des globalen Marktes für Sprachdienstleistungen anpasst.

Besuchen Sie AI-Media auf der IBC 2024

Erleben Sie die neuesten Innovationen von AI-Media auf der IBC 2024 und erfahren Sie, warum Rundfunkanstalten und Unternehmen weltweit darauf vertrauen, dass AI-Media und LEXI ihre Untertitelungsworkflows transformieren. Um ein persönliches Treffen zu buchen, klicken Sie HIER . Weitere Informationen finden Sie unter ai-media.tv .

Über AI-Media

AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf Lösungen für KI-Sprach- und Untertitelungsworkflows spezialisiert hat.

Als globaler Marktführer stellt AI-Media hochwertige KI-gestützte Lösungen für die Untertitelung und Übersetzung von Live-Übertragungen und aufgezeichneten Inhalten für ein breites Spektrum von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt bereit.

Im Februar 2024 präsentierte AI-Media erstmals bahnbrechende Daten, die die Überlegenheit seines KI-Untertitelungsprodukts LEXI gegenüber herkömmlichen, teureren menschlichen Arbeitsabläufen auf dem Live-Videomarkt belegen.

Mit umfassender Branchenerfahrung und ausgefeilter KI-Technologie zur Entwicklung von Lösungen, die Prozesse optimieren und vereinfachen, unterstützt AI-Media führende Rundfunkanstalten, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit dabei, die nahtlose Zugänglichkeit und Inklusivität ihrer Inhalte sicherzustellen.

AI-Media (ASX: AIM) hat am 15. September 2020 den Handel an der ASX aufgenommen.??

Besuchen Sie Speechmatics auf der IBC 2024

Besuchen Sie Speechmatics auf der IBC 2024 und entdecken Sie die neuesten Fortschritte in der automatischen Spracherkennung. Weitere Informationen finden Sie unter speechmatics.com

Über Speechmatics

Speechmatics ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien zur automatischen Spracherkennung (ASR), dem die größten Marken der Medien- und Fernsehbranche vertrauen. Unsere innovativen ASR-Lösungen bieten die niedrigsten Latenzzeiten und die höchste Genauigkeit auf dem Markt, so dass Sendeanstalten die schnellsten und zuverlässigsten Echtzeit-Transkriptionsdienste zur Verfügung stehen.

Wegweisende Innovation in der ASR: Wir erweitern ständig die Grenzen der ASR-Technologie, damit unsere Kunden immer einen Schritt voraus sind. Unsere Lösungen erfassen nicht nur gesprochene Worte, sondern erkennen auch Audioereignisse wie Lachen, Applaus und Musik, was uns von der Konkurrenz unterscheidet.

Wir freuen uns, Ursa 2 vorzustellen, unseren neuesten bahnbrechenden Modus, der eine Fehlerreduktion von 18 % in 50 Sprachen bietet, einschließlich verbesserter Unterstützung für arabische Dialekte, Irisch und Maltesisch. Damit umfasst unsere Sprachabdeckung nun alle 24 offiziellen EU-Sprachen. Mit einer auf unter 1 Sekunde reduzierten Latenzzeit verbessert Ursa 2 die Echtzeit-Transkription blitzschnell und ohne Kompromisse bei der Genauigkeit.

Für Sendeanstalten und Organisationen, die Präzision und Schnelligkeit in ihren Untertitelungsworkflows anstreben, ist Speechmatics die erste Wahl.

Medienkontakt: Fiona Habben - Fiona.habben@ai-media.tv