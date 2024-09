Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich am Mittwoch volatil im XETRA-Handel. Während der Kurs am Vormittag bei 89,30 EUR stagnierte, verzeichnete er im Tagesverlauf sowohl Höhen als auch Tiefen. Das Tageshoch wurde bei 90,60 EUR erreicht, während das Tagestief bei 88,75 EUR lag. Trotz dieser Schwankungen bleibt die Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR, das am 27. September 2023 verzeichnet wurde.

Positive Aussichten für Dividende und Gewinn

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 0,534 EUR je Aktie, verglichen mit 0,480 EUR im Vorjahr. Zudem wird für 2024 ein Gewinn von 1,57 EUR je Aktie erwartet. Diese positiven Prognosen spiegeln sich in den jüngsten Quartalszahlen wider: Im zweiten Quartal 2024 stieg der Umsatz um 9,72 Prozent auf 227,69 Millionen EUR, während der Gewinn je Aktie von 0,28 EUR auf 0,36 EUR anwuchs.

