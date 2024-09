© Foto: DALL·E



Der Bitcoin hat in letzter Zeit oft den Sprung über die Marke von 60.000 US-Dollar angesetzt - vergebens. Die vermeintliche Fed-Zinssenkung könnte die Karten neu mischen.Seit seinem Allzeithoch Mitte März bei knapp 74.000 US-Dollar befindet sich der Bitcoin in einem leichten Abwärtstrend. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors fiel zeitweilig unter die 2-Billionen-US-Dollar-Grenze. Analysten wie Marcel Heinrichsmeier von der DZ Bank sehen die Ursache in den zuletzt aufgekommenen konjunkturellen Unsicherheiten, vor allem den US-Rezessionsängsten. "Der Bitcoin konnte sich der Eintrübung der weltweiten Finanzmärkte und der Risk-off-Bewegung in den vergangenen Wochen nicht …