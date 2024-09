Vulcan Energy Resources hat seinen Halbjahresbericht veröffentlicht. Das Unternehmen hat im Jahr 2024 mehrere wichtige Meilensteine erreicht, die einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg zum Zero Carbon Lithium Project darstellen. Das Unternehmen startete die Produktion von Lithiumchlorid in der LEOP-Demonstrationsanlage, wobei eine Extraktionseffizienz von über 90 % erreicht wurde, und zudem wurde die Inbetriebnahme der CLEOP-Anlage begonnen, die bis Ende des Jahres das erste Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) in Batteriequalität produzieren soll. Die Finanzierung ist nach wie vor ein wichtiger Schwerpunkt, da das Unternehmen in die letzte Phase der Sicherung des für Phase 1 erforderlichen Kapitals von 1,4 Mrd. EUR eintritt, mit potenzieller Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank und strategische Investoren. Der Erfolg von Vulcan hängt von der Finanzierung ab, die voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird, um weitere Fortschritte auf dem Weg zur kommerziellen Lithiumproduktion zu erzielen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 10,50. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





© 2024 AlsterResearch