Die Aktie von Speicherchiphersteller Micron ist am Donnerstag unter Druck geraten, nachdem sich ein Analyst der BNP Paribas für einen Verkauf ausgesprochen hat.Hinter der Aktie von Speicherchip-Hersteller Micron liegt in diesem Jahr eine Berg- und Talfahrt. Verteuerten sich die Titel zeitweise um knapp 85 Prozent, steht seit dem Jahreswechsel nur noch ein mageres Plus von 2 Prozent zu Buche. Nachdem das Unternehmen als Zulieferer von Nvidia lange als KI-Profiteur gehandelt und mit dementsprechend kräftigen Kursaufschlägen versehen wurde, setzte eine seit dem Juli anhaltende Korrektur der Aktie ein. Tipp aus der Redaktion: Im Schatten von Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der …